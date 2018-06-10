上合峰會 習近平：提供1415億元專項貸款

在5點建議中，習近平提出具體內容包括：積極落實打擊「三股勢力」2019至2021年合作綱要，繼續舉行「和平使命」等聯合反恐演習。未來3年，中方願利用中國—上海合作組織國際司法交流合作培訓基地等平台，為各方培訓2000名執法人員，強化執法能力建設。

習近平主持大範圍會談並發言，提出凝聚團結互信的強大力量、築牢和平安全的共同基礎、打造共同發展繁榮的強勁引擎、拉緊人文交流合作的共同紐帶、共同拓展國際合作的夥伴網絡共5點建議。

綜合央視新聞和新華視點報導，上海合作組織青島峰會於上午在青島國際會議中心舉行。

（中央社台北10日電）中國國家主席習近平今天在上海合作組織青島峰會致辭時宣布，中國將在上海合作組織銀行聯合體框架內，設立人民幣300億元（約合新台幣1415億元）等值專項貸款。

習近平表示，中國政府支持在青島建設「中國—上海合作組織地方經貿合作示範區」，還將設立「中國—上海合作組織法律服務委員會」，為經貿合作提供法律支持。

習近平宣布，中方將在上海合作組織銀行聯合體框架內設立人民幣300億元等值專項貸款。

習近平說，未來3年，中國將為各成員國提供3000個人力資源開發培訓名額，增強民眾對上海合作組織的了解和認同。中國願利用風雲二號氣象衛星為各方提供氣象服務。

據報導，習近平上午9時先迎接出席峰會的各成員國領導人並集體合影。歡迎儀式結束，上海合作組織成員國領導人舉行小範圍會談。

習近平又於上午11時迎接觀察員國領導人及國際組織負責人，並集體合影。隨後，上合組織成員國、觀察員國領導人及國際組織負責人參加大範圍正式會談。（編輯：馮昭/翟思嘉）1070610