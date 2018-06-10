師生抗議亞太學院突襲停辦 籲學生原校畢業

高教工會亞太分部指出，校方日前臨時召集教職員，無預警宣布董事會決定申請7月31日停辦，將送教育部核准，但校方未曾依法提出停辦計畫內容，也未經校內師生或校務會議實質討論，即使學校要停辦，也應先逐年停招，待既有學生原校畢業後，才能討論停辦。

台灣高等教育產業工會和台灣高等教育產業工會亞太分部、亞太創意技術學院教職員生自救會號召師生數十人今天到教育部前陳情，抗議亞太學院校方突襲申請停辦，並繞行教育部，要求教育部專案處理亞太教職員生權益，「原校畢業」、「原有師資」、「原有權益」缺一不可。

（中央社記者許秩維台北10日電）高教工會等團體和亞太創意技術學院師生今天到教育部前陳情，抗議亞太董事會申請停辦，學生也訴求要原校畢業；亞太董事會證實將停辦，預計一週內依法提規劃。

高教工會亞太分部表示，依私校法規定，學校依正當程序提出停辦申請後，要經教育部核准才生效，但一旦生效後，校內既有教職員將被強制離退，既有學生也將面臨遭強制轉學、輟學，導致教育權益受損，因此強烈要求教育部不得核准亞太校方未經正當程序、未保障師生權益的停辦案。

亞太學院韓姓學生也表示，自己原本在中國大陸工作，後來收到亞太的招生資訊，決定變更工作規劃到亞太繼續進修，但學校停招停辦消息不斷，嚴重影響學生心情和受教權，5月到教育部座談時，教育部次長還允諾可以原校畢業，現在董事會卻突然打算停辦，因此希望教育部讓學生依原課程規劃、原系師資、原地上課且原校畢業。

亞太創意技術學院董事會發出新聞稿表示，董事會與校務團隊努力爭取外界資源挹注，整合教職員自立自救，無奈校內紛爭不斷，加上外界社運團體介入，超過學校能量負荷，萬般無奈下決議學校停辦，將於一週內依法提出規劃。

董事會表示，將向教育部申請動用剩餘校務基金，絕不積欠教職員合法薪資，並於近日依勞基法規定辦理資遣預告，也請教育部繼續協助學校，協調既有學生與優秀教師「團體轉學」至附近技職院校，剩餘基金將保留新台幣600萬元，供有意原校畢業的學生，作為聘任教師兼任授課使用。

教育部新聞稿表示，亞太還有約400位學生，但已無資金可聘足專任教師，若確定停辦，將協助學生轉學安置，教育部將補助或協調新學校吸收衍生費用，至於希望原校畢業者，教育部會補貼授課教師鐘點費或請鄰近學校教師到亞太開課，教師部分則將請鄰近學校考量聘任或協助轉介。（編輯：陳清芳）1070610