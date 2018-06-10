新北未婚聯誼 草原冒險遊戲敲開幸福門

（中央社記者林長順新北10日電）新北市民政局今天在金山青年活動中心舉辦107年第二場未婚聯誼活動， 報名參加的80位單身男女在緊張刺激的「走繩」、「雙索」、「蔓藤路」等草原冒險遊戲中，找到心儀對象。

離地面50公分的「走繩」、「雙索」、「蔓藤路」等遊戲，參加者需腳踩一條水平繩索，手扶著夥伴，闖過各項關卡走到終點。雖然只是低空冒險，許多女孩子第一次嘗試，一開始還是很害怕，但在扶著男伴的手踏出第一步，及夥伴們的加油打氣下越走越順，也讓彼此從陌生到熟悉，感情逐漸萌發新芽。

家住板橋的林小姐說，從以前讀書到現在的工作環境都非常單純，不易認識異性朋友，也無認識朋友的管道，透過新北市LINE得知民政局的未婚聯誼活動，趕緊和妹妹揪伴報名參加。