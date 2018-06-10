代工亞馬遜 富士康衡陽廠遭爆加班費不實

英國「衛報」（Guardian）網站報導，派遣勞工沒有病假或給薪假，不景氣時還會遭無薪解雇。中國2014年修改勞動法，限制所有公司派遣員工人數不得超過10%，試圖避免公司為降低成本，剝削這些勞工。

英國「觀察家報」（The Observer）和設在美國的中國勞工觀察（China Labor Watch）調查發現，亞馬遜位於衡陽的富士康（Foxconn）代工廠勞動條件「不道德且違法」後，亞馬遜發布聲明說，對這些「令人關切的問題」表示遺憾。

（中央社倫敦10日綜合外電報導）美國網路零售巨擘亞馬遜（Amazon）坦承，在中國衡陽製造電子書閱讀器Kindle和智慧揚聲器Echo的鴻海集團富士康代工廠，僱用派遣勞工比例高過法律規定，加班費也未依法核發。

中國勞工觀察臥底一個月調查發現，富士康衡陽廠40%以上是派遣勞工，他們的加班費以一般時薪給付，而非按照勞動法及亞馬遜供應商行為準則規定的1.5倍時薪。調查結果刊登在今天的觀察家報。

調查還揭露，衡陽廠勞工薪資遠比中國其他城市的富士康員工來得低。衡陽廠基本月薪為人民幣1750元，而深圳的富士康蘋果代工廠起薪為人民幣2400元。

調查取得的薪資單證據顯示，衡陽廠勞工一個月加班時數多達80小時，而法律一般准許加班的時數為36小時，不過公司可取得放寬。另外，衡陽廠勞工必須獲得領班許可，才能上廁所。

亞馬遜發布聲明說：「亞馬遜極為嚴肅看待有關我們供應商違反行為準則的報導，亞馬遜2018年3月完成最近一次對富士康衡陽廠的訪查，發現兩件令人關切的問題。」

「我們立即要求富士康衡陽廠提出改善行動計畫，詳列計畫以矯正經指認的問題，我們將定期評估，監督落實並遵循我們供應商的行為準則。我們承諾確保解決這些問題。」（譯者：羅苑韶/核稿：劉文瑜）1070610