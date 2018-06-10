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中央社

不滿政府擬通過經濟特區法 越南民眾示威

中央社2018/06/10 15:07
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社河內10日電）越南數百位民眾今天上午在各重要省市舉行示威遊行，抗議政府擬定通過「經濟特區法」草案，延長外商租地年限。警方出動警力，驅散示威人群。

越南「經濟特區法」草案，擬定在北部沿岸的廣寧省雲屯縣（Van Don）、中部慶和省北雲峰縣（Bac VanPhong）及南部堅江省富國島（Phu Quoc）設立3個經濟特區，計畫給予外商租地期限最長延至99年等優惠。

部分民眾認為，外國投資者在經濟特區獲得土地使用權的期限太長，可能對國家領土主權、政治、移民管理等問題產生不利影響。

越南國會本來預計在15日批准通過這項草案。由於面臨民眾的反對，越南國會法律委員會表示，將廢除草案外商租地期限最長可達99年的優惠，改為採用現行相關法律規定，即外商在越南投資經營，租地期限一般為50年，特殊情況可申請延期，但最長不超過70年。

越南國會也指出，將延後至今年底召開的下一次會議批准通過這項草案，以進一步徵求各界與民眾的意見。

雖然如此，部分民眾透過網路串聯，今天上午仍然在河內、義安（Nghe An）、芽莊（Nha Trang）與胡志明市等地集合，對政府表達抗議，有數百位民眾拿著抗議標語參加示威遊行。

越南政府已經預料示威遊行活動的發生，出動大批警員嚴陣以待，可能發生示威遊行的地方一早就有警力巡邏與駐守，對示威者人群採取驅散行動。截至中午尚未傳出因示威遊行而發生意外的消息。（編輯：陳惠珍）1070610

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