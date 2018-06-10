新住民陳玉水展長才 編台越法律對照表

陳玉水從國中起就自學中文，隨後在民國94至98年間在越南一間台商公司擔任中越文通譯員，但因熱愛中文而在99年來台留學，於師範大學華語文學系繼續進修中文，並考取TOCFL華語文能力測驗證書。

移民署台北市服務站今天發布新聞稿表示，在站內擔任通譯的陳玉水是來自於越南隆慶市，目前仍就讀師範大學課程與教學研究所，同時也是一位專業的越南語通譯人員。

（中央社記者黃麗芸台北10日電）有感許多越南新住民和移工不了解台灣法律，進而影響自身權益，在移民署台北市服務站擔任通譯的新住民陳玉水運用己身所長，編製「台灣-越南重要法律名詞對照表」手冊。

台北市服務站說，早已認定台灣是第二個故鄉的陳玉水，有感許多越南新住民和移工對台灣法律不甚了解，進而影響自身權益。像是遭受家暴、勞力剝削或性侵害時，卻未能在第一時間獲得正確資訊，錯失請求協助的最佳機會。

以及，因中文能力不足，越南新住民和移工也不知如何為自己爭取權利，例如性侵害被害者可以請求「陪同偵訊」，但因在越南無此觀念，不知情的越南人多不知可有合法權利請求社工等專業人士到場協助。

台北市服務站表示，有鑑於此，陳玉水便藉由參與法律研習課程，並運用自己得中文語言專長，編製「台灣-越南重要法律名詞對照表」手冊，希望藉此幫助在台打拚的同鄉，促進法律平等，這個想法已獲移民署築夢計畫補助及印刷完成。

陳玉水說：「這本翻譯手冊是初版，還存在一些不盡完善，期待在未來的日子裡，可以有機會再補充更多內容」。並期盼藉此拋磚引玉，吸引更多人投入司法通譯的領域。

平等權為基本人權之一，陳玉水認為，不可因國籍差異而有區別，由於來台生活的越南籍人士日增，希望透過「台灣-越南重要法律名詞對照表」手冊，讓更多在台的越南新住民和移工能更加瞭解台灣法律，避免犯錯且同時可主張自己的權利。（編輯：張銘坤）1070610