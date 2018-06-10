致理科大畢典　林祺育熬過八仙塵爆折磨終畢業

致理科技大學指出，鄧芳宜從小患有脊隨性肌肉萎縮，不僅無法行走，終身都得坐在輪椅上，更因疾病的特性與併發症影響，讓她無一日能安睡到天明，莫名的疼痛與不適，更是不時的侵襲著她的身心，而這些卻早已成為她生活的主要部分；此外，當一般人面臨如此的磨難與艱辛，很難不成為其學習的阻難與挫折，但她卻不棄不餒，克服各種的障礙與困難。

致理科技大學今（10）日舉行畢業典禮，應用日語系畢業生鄧芳宜、保險金融管理系林祺育等獲頒精勤獎。致理科技大學校長尚世昌表示，他們雖因生理上的限制，導致諸多不便，但卻不因此喪志，其勤奮向學的精神與生命韌性，足為學生學習之楷模。

鄧芳宜不向命運低頭與屈服，靠著喜愛日文的熱誠，除課堂的知識外，還廣泛地從網路的資源和廣播學習日文，靠著驚人的毅力，透過優異成績考取日文檢定N1滿分、J.TEST A級的日文肯定，更榮獲專題製作第一名殊榮，及連續每學期第一名的成績優異的表現；鄧芳宜突破身體上的限制，努力不懈，其努力實屬難能可貴，也獲頒2015總統教育獎的奮發向上獎。

致理科技大學說，八仙塵爆傷患之一的林祺育，當時造成全身85％燒燙傷，傷勢嚴重，因「腔室症候群」導致腸壞死，截斷總長之六分之五的小腸，身上60％以上的毛囊壞死，終生無法排汗；歷經111天生死關頭的治療後，出院後仍積極進行復健，面對身心巨變，堅毅且不放棄希望，對生命充滿鬥志與韌性，並樂於分享其生命歷程，進而協助推廣生命教育，揮發生命光彩。

▲致理科技大學保險金融管理系畢業生林祺育（右二）在母親的陪同下，與董事長梁聖時（左一）、校長尚世昌（右一）合影。（圖／致理科技大學提供）

總是帶著微笑溫和與他人互動的林祺育認為，「再不順的生活，微笑撐過去就是勝利！」未來想要成為一位專業保險經理人，藉此幫助當意外來臨時所需要幫助的人，也讓更多人的生活有保障、生活越來越安穩。樂觀、積極的林祺育，勇於面對逆境、積極樂觀的精神，傳遞給身邊的人更多正向的能量，其努力向學也獲頒2018總統教育獎的奮發向上獎。