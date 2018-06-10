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花博后里森林園區　海口到山巔植物饗宴

記者柳榮俊／台中報導2018/06/10 15:58
▲台中后里森林園區將規劃從低海拔到高海拔的各種在地植物。（圖／建設局提供 , 2018.6.10）
▲台中后里森林園區將規劃從低海拔到高海拔的各種在地植物。（圖／建設局提供 , 2018.6.10）

台中世界花卉博覽會，后里森林園區將規畫大型的地景設計，順著海到山的地勢，從園區的西向東，栽植了台灣從低海拔到高海拔的各種在地植物，包括藺草、蘆葦、金絲草、狼尾草、戀風草、香楠、楓香、阿里山油菊、杜鵑、紅檜、香杉、五葉松、箭竹等不勝枚舉，要讓遊客不用登山也能一次體驗從海口到山巔的植物生態。

台中市政府建設局表示，「想像當我們從台中海邊向雪山方向移動，路上會看到的植物。」靠近出海口的植物，印象是枝葉比較細長或表皮長得像仙人掌，隨著慢慢靠近田野、山丘，植物開始變得鮮豔、枝繁葉茂，植物本身的身材也不斷變高，葉子變闊、變密，進入台灣高山地帶後，植物開始拔高，高聳的神木常在雲霧山嵐間矗立著，像是山岳的門神。

而花博后里森林園區裡，將為民眾安排一趟台灣植物饗宴之旅，森林園區本身就是一個大型的地景設計，園區西側是出海口常見的植物，像是藺草、蘆葦及金絲草，從園區再往東走，就進入了海拔500公尺內的榕楠林帶，狼尾草、戀風草之類的植物慢慢出現。

再向東走是1000公尺左右的楠儲林帶，除了香楠、楓香之外，還可以見到大量的蕨類植物，繼續往東走就是1500到2500公尺之間的櫟林帶，這裡有些嬌小的阿里山油菊、細葉杜鵑等，以及高大的紅檜、香杉。最後在園區的最東邊，則是2500至3000公尺間的霧林帶，這裡是屬於二葉松、五葉松、雲杉、箭竹等的地盤。

后里森林園區除了豐富的展館與國際展區，整個地面就像一個小小台灣，從海到山的植物地景縮影，近百種植物等待民眾發現與認識。

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