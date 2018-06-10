台北市長參選爆炸 多人表態角逐

（中央社記者梁珮綺台北10日電）台北市長參選爆炸，除競選連任的現任市長柯文哲、國民黨參選人丁守中、民進黨姚文智以及其他檯面上表態角逐者，作家曾國民今天發聲明宣布參選，表態角逐北市長至今約有11人。

距投票日不到半年，台北市長參選大爆炸，除柯文哲、丁守中、姚文智，以及已宣布參選的前台北市副市長邱文祥、台大教授李錫錕、前台南縣長蘇煥智、建國黨主席古文發、社會民主黨召集人范雲、加密貨幣交易所OTCBTC負責人鄭伊廷、藝人許純美，曾國民今天也表態參選。

隨著國、民兩黨提名人選出爐，台北市選情看似「三足鼎立」，實際上戰況激烈，邱文祥指自己對現在的台北市政感到失望，要對故鄉「台北市」有所奉獻；李錫錕宣布參選時，強調自己寶刀未老，而無論年齡為何，都有自己的夢。