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中央社

台北市長參選爆炸 多人表態角逐

中央社2018/06/10 15:45
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者梁珮綺台北10日電）台北市長參選爆炸，除競選連任的現任市長柯文哲、國民黨參選人丁守中、民進黨姚文智以及其他檯面上表態角逐者，作家曾國民今天發聲明宣布參選，表態角逐北市長至今約有11人。

距投票日不到半年，台北市長參選大爆炸，除柯文哲、丁守中、姚文智，以及已宣布參選的前台北市副市長邱文祥、台大教授李錫錕、前台南縣長蘇煥智、建國黨主席古文發、社會民主黨召集人范雲、加密貨幣交易所OTCBTC負責人鄭伊廷、藝人許純美，曾國民今天也表態參選。

隨著國、民兩黨提名人選出爐，台北市選情看似「三足鼎立」，實際上戰況激烈，邱文祥指自己對現在的台北市政感到失望，要對故鄉「台北市」有所奉獻；李錫錕宣布參選時，強調自己寶刀未老，而無論年齡為何，都有自己的夢。

蘇煥智更是宣布退出已加入27年的民進黨，以無黨籍身分參選，表示台北需要一場脫胎換骨的革命；古文發則不滿柯文哲的兩岸論述，高喊要「脫柯換古」；范雲希望藉由參選讓議題聚焦在「台北人想要怎樣的城市」上。

鄭伊廷4月在臉書發聲明表態參選，希望透過參選，能激勵年輕人，讓台北市民感受到希望。

曾國民今天發聲明參選，並公布政治獻金專戶帳號，指有解決眾人問題最適合的方法，而且跟政客們比起來，他就是最適合的人。（編輯：李亨山）1070610

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