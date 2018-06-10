〈觀察〉供需緊俏SM價格居高檔 中國反傾銷終裁將出

中國商務部針對台韓美的 SM 反傾銷初步裁定，使中國 SM 進口量銳減，偏偏其國內需求遠大於供給，且第 2 季共有 108 萬噸產能歲修，更是讓供給吃緊情況雪上加霜，使中國 SM 價格居高不下，也帶動遠東區報價欲跌不易，台廠受惠於此，利差空間擴增，不過，終裁結果將於 6 月下旬出爐，屆時預期將為市場再添變數。

中國商務部今年 2 月公告針對台韓美的 SM 反傾銷初步裁定，外界原先預期，反傾銷成立後除將壓縮下游 ABS 與 PS 等產品獲利空間外，還可能使韓國每年進口至中國的 SM 料源過剩，進而壓縮台廠利差空間。