反對設立經濟特區 越籍移工赴辦事處抗議

天主教新竹教區越南外勞配偶辦公室、越南移工團體及台灣國際勞工協會今天與多名越南籍移工前往駐台北越南經濟文化辦事處舉行記者會，呼籲越南政府應立即撤銷經濟特區法案，還給越南人民應有的尊重。

越南計畫與投資部去年提出「經濟特區法」草案，擬在北中南設立3個經濟特區，草案計畫給予外商租地期限最長延至可使用99年等優惠措施，引發外界質疑可能對國家領土主權、政治、移民管理等問題產生不利影響。

（中央社記者吳欣紜台北10日電）越南政府擬在北中南設立3個經濟特區引起爭議，多名在台越南移工及移工團體今天前往駐台北越南經濟文化辦事處抗議，要求越南政府撤回設立經濟特區並回應人民居住迫遷問題。

抗議團體指出，經濟特區並不符合現今世界經濟發展趨勢，越南政府執意要設立，質疑就是為了向財團靠攏及迎合中國政權。況且，3個經濟特區選址正好是北、中、南越重要的港口，政策一旦開放就是將越南土地交給中國。

此外，抗議團體也擔憂設立經濟特區恐造成環境污染，抗議團體指出，台塑企業越南河靜鋼鐵廠造成越南2百多公里海岸遭受污染，連帶衝擊人民生計，這已是前車之鑑，因此嚴正反對越南政府獨厚外資、犧牲人民權益。

抗議團體表示，越南政府計畫設立經濟特區，預估將有數千居民會因土地徵收而流離失所，因此除了要求越南政府撤回設立經濟特區外，也應該回應人民居住迫遷問題並提出配套措施。（編輯：張芷瑄）1070610