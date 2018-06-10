愛文芒果之父公祭 賴清德出席告別式

（中央社記者楊思瑞台南10日電）有「台灣愛文芒果之父」美譽的台南市玉井區農民鄭罕池一日過世，家屬今天在自宅舉辦公祭告別式，行政院長賴清德出席擔任點主官，再次肯定鄭罕池對台灣農業的貢獻。

鄭罕池約在56年前引進愛文芒果到玉井區栽種，當時因栽培技術不夠純熟，首批果樹僅4株存活，種到第3年才有收成。後來發現芒果蟲害多，鄭罕池開發將果實用白紙套袋的方式，現在成為標準的栽培方式。

鄭罕池將技術傳授給有需要的農民，讓芒果成為台南市重要作物，玉井區也被稱為「芒果的故鄉」。他努力研究栽種技術，又不藏私、不居功的精神，使他很受敬重，獲得「台灣愛文芒果之父」美譽。