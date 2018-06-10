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全台首創老少共學　善水國中小實踐共好精神

記者柳榮俊／台中報導2018/06/10 16:33
▲善水國民中小學實驗教育學校老少共學槌球賽。（圖／台中市政府提供 , 2018.6.10)
▲善水國民中小學實驗教育學校老少共學槌球賽。（圖／台中市政府提供 , 2018.6.10)

台中市全台首創「老少共學」實驗教育學校，台中市長林佳龍今(10)日前往善水國民中小學，欣賞成果展演活動。他表示，台中市將舊校舍活化再利用，打造善水國中小為整合型的實驗學校，結合老少共學、混齡教學、技藝教育等三大特色，經過一年多來成效良好，阿公阿媽和小朋友共學、共餐、共好。未來，學校也將進一步與弘光科大合作，接軌學生的技藝教育。

善水國民中小學「創校暨老少共學成果展演」活動，安排一系列學生及長青快樂學堂設計展演，包括老少共演宣導劇、老少共學槌球大賽等，展現年輕學子與長者共同學習的交流成果。林佳龍也在台中市教育局長彭富源及善水國中小校長羅能熙陪同下，欣賞學生、長輩共同製作的花盆、筆筒、杯子、刀器等陶藝和木製作品，並參觀老少共同經營的開心農場，與長輩一起摘茄子等作物。學生和長輩們都開心解說自己的作品理念，現場氣氛歡樂。

此外，全校學生也共同製作卡片贈送林佳龍，上面還畫有市長畫像，並贈送龍造型的陶藝品，展現日常才藝學習成果，也感謝市長重視實驗教育理念。

林佳龍表示，善水國中小取名為善水，意為「上善若水，水善利萬物而不爭」，因為水的形狀可因容器而不同，猶如教育模式，小孩就像水一樣，會依據社會、學校的教育不同，而形塑出不一樣的可能性，希望藉由打造完善的學習空間，實現共學、共餐、共好的理念，並帶領小朋友實現自我、超越自我。


▲老少共同經營的開心農場（圖／市政府提供 , 2018.6.10)

他也指出，善水國中小是全國創舉的實驗型教育學校，結合老少共學、混齡教學、技藝教育等三大特色，實現他理想中的教學模式，藉由好的學習環境，讓學生不會因為家庭等因素而中輟學習，以保障受教權益，並培養學生未來能貢獻所學服務他人。

善水國中小校長羅能熙表示，市府將梧棲區梧楠國小舊校舍活化利用，建設善水國中小學於105年成立、106學年度開始招生，目前有國中3班、國小2班，共17位學生，以及長青學苑長輩約27位，實現老少共學理念，讓長輩及學生享受祖孫共學的樂趣。

弘光科大校長黃月桂也表示，弘光與善水國中小簽署合作意願書，寒暑假小朋友可到弘光學習技藝課程，包括美髮、休閒運動等，平時弘光也將到善水，協助長輩學習基本護理課程。

教育局表示，善水國民中小學以「生存、生活、生命」為學校特色，希望能夠解決家庭功能不彰的青少年就學安置的問題，為孩子找到改變的機會。

關鍵字林佳龍善水國民中小學中輟開心農場
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