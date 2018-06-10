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中央社

保護金正恩 北韓可能祭出最嚴密維安

中央社2018/06/10 16:21
中央社 國際 / NOWnews
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川金會：峰會看點（中央社首爾10日綜合外電報導）美國總統川普和北韓領導人金正恩的峰會12日登場，世人聚焦北韓非核化之際，前赴峰會的北韓官員首要任務則是保護領袖，除了防彈車等嚴密維安，專屬廚師、美女保鏢都可能出籠。

路透社報導，專家和分析師說，金正恩與川普首次會面的維安勢必超級嚴密，安全措施可能超過4月27日兩韓峰會。

4月底，金正恩跨過南北韓分界線參加兩韓高峰會，12名瘦高男保鑣繞著金正恩賓士車跑步的畫面，攻占了國際媒體版面。

韓國體育大學保護政治學教授金度鉉（KimDoo-hyun，音譯）說，上述畫面可能是作秀給電視做實況轉播。而這次是金正恩掌權以來首次出訪中國或南韓以外國家，北韓官員勢將確認嚴防任何意外。

他說：「高峰會的時間、地點已宣布，對金正恩的維安將會比其他任何貴賓都要嚴密。我們可認定，北韓對新加坡在維安方面的要求，會多過美國。」

金度鉉又說，除了出動防彈車輛，北韓維安細節可能在高峰會場外部署層層戒護，並且當金正恩座車移動時，試圖聲東擊西分散注意。

南韓保全公司Top Guard執行長蔡奎鉉（ChaeKyou-chir，音譯）說：「這場峰會是當今世界頭條大事，我們將看到前所未有的陸海空維安規格。」

他說：「金正恩在他的國家享有像神一樣的地位，一出北韓，他因領導政權的方式遭受敵意，這就對他的官員造成安全疑慮。」

蔡奎鉉表示，北韓方面可能派出隨團廚師，為金正恩照料飲食。

脫北者、世界朝鮮問題研究所（World Institutefor North Korean Studies）所長安燦一（AhnChan-il，音譯）表示，北韓代表團也可能調整維安細節，為金正恩打造特定形象。「金正恩可能帶著外貌姣好的女保鏢，塑造親和形象。」

此外，包括4月底兩韓高峰會曾出現，北韓維安人員仔細消毒金正恩要坐的椅子，或者使用儀器掃描整個會議室，檢查防爆裂物或竊聽器。蔡圭鉉說，類似的維安規範可能重演，並在人員與車輛方面尋求新加坡協助。（譯者：林宏翰/核稿：羅苑韶）1070610

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