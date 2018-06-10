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探討現實與夢想 簡瑀萱獲蘭陽少年文學獎首獎

中央社2018/06/10 16:15
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣10日電）宜蘭縣蘭陽兒童、少年文學獎今天舉辦頒獎典禮，共108件獲獎作品；國華國中3年級學生簡瑀萱的「拾夢者」，將夢想擬人化，探討現實與夢想衝突，獲少年文學獎小說類首獎。

第13屆蘭陽兒童文學獎、第17屆蘭陽少年文學獎頒獎典禮，上午在金車噶瑪蘭威士忌酒廠宜蘭會議中心舉辦，宜蘭縣代理縣長陳金德出席，逐一頒發獎項給獲獎學童，勉勵孩子持續傳承文學的種子，綻放蘭陽平原文學的芬芳。

宜蘭縣教育處表示，今年第13屆蘭陽兒童文學獎、第17屆蘭陽少年文學獎徵文活動，作品涵蓋童詩類、文體類、故事類、新詩類、散文類及小說類共計6大類組，參賽件數達863件，經由評審精心評選後，選出108件得獎作品，內容多元豐富。縣府日後計畫將得獎作品彙編成集，記錄這些孩子們在文學上的耕耘軌跡。

其中，簡瑀萱今年以「拾夢者」為作品，獲得第17屆蘭陽少年文學獎小說類首獎。

評審們認為，在「拾夢者」作品中，簡瑀萱獨特創意將「夢想」具象並擬人化，讓夢想自己說話，其中也探討創造夢想的人類如何對待它，也包裝現實與夢想衝突議題，讓小說在有趣之餘，還有可思尋的深度。

簡瑀萱受訪時說，她喜歡文學，尤其是知名作家黃春明樸實、本土的文學作品更引導她決定跨入寫作領域。寫作讓她感到有趣、快樂及充實，她會繼續努力走下去。（編輯：方沛清）1070610

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