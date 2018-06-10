這遊戲太刺激　謝忻、阿翔痛到戰鬥力全無

綜藝節目《綜藝大集合》今（10）日播出的場景選在苗栗後龍，主持人胡瓜一開場就請大家吃西瓜，主持群之一的謝忻感動表示，「瓜哥對我們就是好，提拔我們，還怕我們熱，準備西瓜給我們吃。」沒想到一切都是為了遊戲，她與阿翔吃完西瓜用果皮進行健康步道潑水遊戲，兩人痛到表情扭曲，戰鬥力幾乎歸零。

胡瓜請謝忻首先示範， 遊戲規則採一男一女由左右出發，手捧挖空裝滿水的西瓜皮，走到健康步道中間，兩人相隔一段距離，男生將手中西瓜內的水及乒乓球潑出，女生接到球則算成功挑戰，沒想到一聽到要示範的謝忻馬上大喊，「難怪瓜哥要先請吃西瓜，原來是為了讓我示範健康步道。」遊戲過程中，她因為太痛，導致漏接4、5球，惹得阿翔大喊，「謝忻，拜託妳快接到！我也很痛！」最後兩人終於成功，他痛到蹲在地上大叫，「大西瓜本來就很重，裝水重心一直晃，還走在健康步道上，真的有夠痛！」