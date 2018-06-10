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中央社

50年前同袍病房重逢 癌末老翁圓夢

中央社2018/06/10 16:27
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者程啟峰高雄10日電）73歲的肺癌末期患者黃富吉5月底住進高雄榮總安寧病房，思念50多年未見的老同袍，盼臨終前再見面，院方7日請媒體幫忙，經網友搜尋，兩人昨天在安寧病房重逢，現場離情依依。

黃富吉罹患肺癌5年多，今年5月底因肺癌末期住進高雄榮總安寧病房準備善終，一直掛念昔日同袍吳振明等好友，希望臨終前再聚首，但由於與好友數十年未見，一直連繫不上對方，院方7日請媒體幫忙尋人。

黃富吉說要找50多年前與他在金門當兵的同袍、屏東東港人「俊明」，經網友在臉書發動搜尋，兩天內就找到人，兩人昨天在安寧病房見面，彼此老淚縱橫敘舊場面感人。

高雄榮總今天指出，黃富吉要找的人叫「振」明，因發音相似，媒體發出的尋人訊息都用「俊」明相稱，但網友依媒體刊載照片，還是為黃富吉找到人。

高雄榮總表示，吳振明昨天下午致電安寧病房表示「我就是黃富吉要找的振明」，隨即坐計程車從屏東東港前來探病。黃富吉看到失散50多年的同胞，當場涕淚縱橫，吳振明也含淚以對，兩人一起回憶50多年前在金門前線當兵往事。

高雄榮總指出，吳振明昨天要離開病房時，黃富吉一時難捨大哭，吳振明當場告以「我會再來看你，一定會」，現場離情依依。

高雄榮總表示，人在臨終前常會湧現想見的人等未竟心願，院方盡力協助安寧患者完成他們的最後心願，感謝網友及媒體一起協助黃富吉臨終前見了想見的人。（編輯：陳政偉/李亨山）1070610

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