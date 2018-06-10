松山分局聯合社區治安會議 檢警攜手反賄選

有鑑於107年地方公職人員選舉將於11月24日舉行，松山分局說，這次活動也特別邀請蕭方舟與會，針對選舉查賄制暴進行宣導。

松山分局今天發布新聞稿表示，為傾聽轄區居民意見，並宣導犯罪預防知識及反賄選，松山分局分局長呂新財於6月5日在分局禮堂親自主持107年聯合社區治安會議，包括民意代表、各守望相助隊、學校、保全公司、銀行和超商等各界代表都出席，超過170人參與。

蕭方舟表示：「天下沒有白吃的午餐，羊毛出在羊身上」，鼓勵民眾要拒絕賄選、勇於檢舉，共同建立清明、廉潔的選舉環境。

呂新財也強調，政府當前最重要的治安政策主軸就是安居緝毒及打詐，民眾若發現社區大樓人員出入複雜且屋內常傳出刺鼻臭味，疑有毒品犯罪的可疑徵兆，可撥打110專線檢舉，警方將立即派員查處。

此外，民眾若發現ATM提領人有「提款時遮遮掩掩、左顧右盼」、「使用多張卡片持續操作ATM」等疑似車手特徵時，呂新財說，可通報警方到場處理，除有機會獲得新台幣1萬元獎金外，也為打擊犯罪盡一份心力。

松山分局說，這次會議還出現一位神秘嘉賓，就是刑事局吉祥物「刑事Bear」，現場表演舞蹈、賣萌宣導，也為活動增添歡樂氣氛。（編輯：方沛清）1070610