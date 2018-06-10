〈觀察〉想要FinTech普及並降低風險 須提高台

根據標普發表的調查指出，亞洲近 4 分之 3 成年人是金融文盲，對通膨、風險分散等基本貨幣觀念沒有清楚概念，而金融科技 (FinTech) 的發展，也可能使得金融文盲問題更加嚴重，因此，想要普及 FinTech 並降低金融相關風險，應該提高台灣金融識字率，即提升民眾的金融知識。

近幾年來，金融科技以及金融創新發展趨勢下，行動支付、機器人理財、生物辨識應用、P2P 網路借貸平台等，為民眾帶來體驗以及便利的同時，也讓金融文盲的問題更加惡化。

有學者認為，金融科技的發展，可能會讓不熟悉網路工具、無法保護自己免於網路詐騙的少數族群排除在外。因此，想要普及金融科技，必須協助金融文盲克服金融科技的障礙，其中如何深入金融知識教育，並提高其金融識字率相對重要。