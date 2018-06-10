NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈綠委提案罰假新聞　政院這樣說蘇貞昌：不必再噴口水了8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

〈觀察〉想要FinTech普及並降低風險 須提高台

鉅亨網2018/06/10 16:30
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

根據標普發表的調查指出，亞洲近 4 分之 3 成年人是金融文盲，對通膨、風險分散等基本貨幣觀念沒有清楚概念，而金融科技 (FinTech) 的發展，也可能使得金融文盲問題更加嚴重，因此，想要普及 FinTech 並降低金融相關風險，應該提高台灣金融識字率，即提升民眾的金融知識。

近幾年來，金融科技以及金融創新發展趨勢下，行動支付、機器人理財、生物辨識應用、P2P 網路借貸平台等，為民眾帶來體驗以及便利的同時，也讓金融文盲的問題更加惡化。

有學者認為，金融科技的發展，可能會讓不熟悉網路工具、無法保護自己免於網路詐騙的少數族群排除在外。因此，想要普及金融科技，必須協助金融文盲克服金融科技的障礙，其中如何深入金融知識教育，並提高其金融識字率相對重要。

針對金融知識教育部分，金管會和周邊單位近年來積極深入偏鄉和校園，強化金融教育、普及金融知識，其中也特別針對弱勢、偏鄉、婦女和高齡族群等消費者建立包括正確的金錢觀、信用卡、詐騙的防止等。

金融業部分，觀察近年來疑似不法或顯示異常交易存款的警示帳戶數，2017 年警示帳戶數相較於 2015 年，成長超過一倍，民眾辛苦存下來的儲蓄，常常因缺乏金融方面的資訊，而疏忽墜入詐騙陷阱，去 (2017) 年金融業成功攔截詐騙金額近 5 億元。

金融識字率近年來在全球備受討論，根據標普 (Standard & Poor's) 調查，亞洲不具備金融常識的金融文盲有高達 4 分之 3，而金融文盲的風險，除了無法保障自己權益、可能發生金融詐騙外，嚴重更可能擴大成社會問題，例如卡債風暴就是民眾因不理解循環利息的風險所致。

因此，近年來主管機關積極推廣金融知識和理財理債等相關觀念，金融業方面，也強化公司治理，透過員工教育訓練，避免不當的銷售，並協助民眾防堵金融詐騙案件發生。

整體來看，對於民眾來說，提升自身的金融知識，除了維護自身權益、避免金融詐騙發生之外，也可以透過正確的理財和理債觀念，為自己打造更好的財富生活。

至於金融業則可透過金融知識教育，提升民眾金融創新服務的接受度，且助於金融科技的普及化，而當民眾的金融判斷力增強，金融服務領域也才有進步的空間。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字金融識字率金融文盲金融知識金融科技金融業headline
〈觀察〉供需緊俏SM價格居...〈觀察〉產業景氣循環+中國...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan