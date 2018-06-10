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中央社

東京奧運正名公投 日人聲援高喊台灣加油

中央社2018/06/10 16:52
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者顧荃台北10日電）民間團體推動以台灣之名參與東京奧運的公民投票，日本友台團體「2020東京奧運台灣正名協議會」會長水島總、幹事長永山英樹等4人，今天抵台聲援正名活動，大喊「台灣加油」。

前奧運選手紀政領銜提出「你是否同意，以『台灣』（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運？」全國性公民投票案，日前已完成第一階段提案，正在進行第二階段連署。

2020東京奧運台灣正名行動聯盟、2020東京奧運台灣正名行動小組，下午舉行「台日友好，共推正名」記者會，紀政、公投共同發起人張燦鍙、水島總與永山英樹等人共同出席，高喊「Taiwan Yes, Chinese TaipeiNo」等口號。

紀政表示，她過去參加過三次奧運，分別在1960、1964跟1968年，都是以「台灣」的名義參加；在200多個國際奧林匹克委員會的會員中，只有台灣是唯一不能使用自己國旗、國歌和國名的會員，因此發起正名活動，呼籲大家支持連署。

紀政曾在1968年墨西哥奧運田徑女子80公尺跨欄，為台灣奪下銅牌，她擁有6項世界紀錄是以Taiwan名義創下。

張燦鍙指出，過去曾三次使用台灣名義參加奧運，都是前總統蔣介石時代，這表示推動正名並非就是台獨，政治性是很低的，民進黨等各政黨也應該支持正名活動。他們的目標是在8月底前達到29萬人連署門檻，於年底九合一選舉一併公投。

水島總說，他們在東京發起連署，要向東京都議會陳情，希望東京作為奧運主辦單位能支持台灣正名，獲得許多日本人支持。

水島總表示，日本非常感謝台灣在311大地震時的支援，真正的朋友就是在有苦難或是孤獨時伸出援手；他認為台灣用「Chinese Taipei」參賽很奇怪，希望透過連署表達支持台灣，台日是命運共同體，「台灣加油！」（編輯：郭萍英）1070610

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