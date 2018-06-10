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娛樂

畢書盡為攻蛋勤健身　林宥嘉大讚「我有尖叫一下」

記者蔡文鈴／ 台北報導2018/06/10 17:19
▲畢書盡（左）將於八月在高雄巨蛋開唱，為此積極健身，林宥嘉大讚他身材。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.10）
▲畢書盡（左）將於八月在高雄巨蛋開唱，為此積極健身，林宥嘉大讚他身材。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.10）

林宥嘉、畢書盡、八三夭今（10）日出席飲料代言活動，為此三組歌手合作，演唱全新中文版主題曲〈Taste The Feeling〉，讓人感覺非常清涼暢快。畢書盡即將於八月在高雄巨蛋開唱，為此積極健身，一旁林宥嘉讚賞他的身材：「我有尖叫一下」。


▲畢書盡（左1）、林宥嘉（左2）跟八三夭一同合作，為飲料品牌演唱中文主題曲。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.10）

畢書盡將於8月4日在高雄巨蛋開唱，期望帶給歌迷更多驚喜，為完美呈現演唱會，近期積極健身，林宥嘉也讚賞他身材說：「我之前看電視，看到他脫衣服，我有尖叫一下。」他認為，男生要練出線條，非常有毅力，很佩服他。


▲畢書盡（上左）、林宥嘉（上右）、八三夭擔任飲料品牌代言人，為快閃活動站台現身。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.10）

這次在活動時，畢書盡在台上秀了幾句台語，當時他學台語時，遭到經紀人惡搞，明明就是要自我介紹，卻被教：「我不要臉、我吃大便長大。」而好脾氣的他，覺得這樣很有趣，可以帶給大家歡笑。


▲畢書盡在台上用台語向大家問好。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.10）


▲八三夭和粉絲一起完成遊戲。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.10）

而三組人馬在拍飲料廣告時，原本八三夭都喝有糖的可樂，但是看到林宥嘉跟畢書盡，身材都非常瘦，主唱阿璞說：「我們真的很不知節制。」之後馬上改成喝零卡可樂。八三夭跟畢書盡，將在下半年開唱，林宥嘉也宣布辦演唱會的計畫，時間場地目前都在規劃中。
 

關鍵字畢書盡林宥嘉八三夭可口可樂
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