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中央社

日租套房搶生意 全台旅館業者12日抗議

中央社2018/06/10 16:56
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郝雪卿台中10日電）日租套房低價搶客，讓合法旅宿業者難生存，台中市旅館公會理事長鄭生昌今天指出，全台旅館業者將於12日齊聚台北火車站抗議，要求中央修法讓網路平台業者將非法日租套房下架。

鄭生昌受訪指出，全台非法日租套房猖獗，12日上午將至少有300家來自全台各地的合法旅宿業者齊聚台北火車站，抗議每年被非法日租套房搶走約新台幣300億元營業額，要求交通部觀光局提出對策。

鄭生昌表示，非法日租套房業者接待每年來台旅客數近25%，粗估台中市的非法日租套房數量佔旅宿總房間數30%，而日租套房業者因為不需像合法旅宿業者需要繳稅及依規定設置相關設施，也不用承受一例一休實施後增加的人力成本，可以低價搶客，嚴重影響合法業者的生計。

鄭生昌表示，有許多網路旅遊平台行銷非法日租套房，交通部觀光局卻對這些境外電商無法可管，只能要求地方觀光局取締，而地方雖全力配合，但非法日租業者成長太快，地方人力不足，如不回到源頭管理，仍無法落實全面取締。

鄭生昌強調，要解決非法日租的問題，唯有溯源管理，修法要求網路平台下架非法日租套房，而在修法前，交通部觀光局應先以行政命令解釋，協調NCC執行，即可強力令其下架，達成溯源管理，讓非法業者無法攬客。

鄭生昌呼籲，政府應儘速透過修法，增訂發展觀光條例55條之一第二項，明訂罰則，以展現政府反非法日租的決心。（編輯：施燕飛）1070610

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