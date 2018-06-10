〈觀察〉產業景氣循環+中國面板廠追擊 台廠各有策略

中國面板廠挾著政府的支持大舉擴產的動作目前還不見停止，台灣面板廠在產能上並無法跟陸廠競爭，但目前引以為傲的技術、管理等各方面的領先，到底可以持續領先多久? 陸廠新產能開出的確是需要學習曲線，但終究有一天，還是會趕上來，到時，台廠的優勢在那裡? 面對陸廠步步進擊，業界坦言，的確從長遠來看，台廠的困境還是偏向無解，除非有更進一步的技術突破來帶領。

面板價格持續下滑，還未見到止血跡象，尤其大尺寸面板更有部分已跌到現金成本，各面板廠都面臨考驗，中國面板廠大舉擴充產能，加重供需失衡的狀況，台灣面板廠面對產業景氣循環及中國面板廠的追擊，必須有所對應，友達 (2409-TW) 有 3 大策略、群創 (3481-TW) 朝整機發展、彩晶 (6116-TW) 則是鎖定利基市場布局。

不過，面對面板價格直直落的產業循環，還有陸廠新產能的威脅，台灣面板廠也是各有因應，友達認為，中國大陸面板廠持續擴充產能，對面板產業供需造成影響，但在 TFT-LCD 產業中，產能已不是唯一的競爭優勢，技術、營運管理與客戶才是面板廠競爭力關鍵；友達持續採取 3 大經營策略來因應產業及市場變化，包括最適規模、價值轉型、技術創新。

群創則是以向前走、向外走、紮根 4.0 + 工業互聯網 3 大策略為方向，持續創造高價值智能製造，強調今年將是整機出貨起飛年，且以世界為出海口，掌握致勝關鍵。

中小尺寸面板廠彩晶也有對應策略，堅守在 a-Si 領域，包括智慧手機及功能手機都有不錯的成績，同時也積極開拓車載、工控等利基市場，陸廠的產能擴充主要朝向大世代、OLED 等方向，但 a-Si 還是有一定的市場需求，彩晶在這塊領域不斷改善製程，可以維持獲利，另外，選擇不跟陸廠強碰，也是布局的重要策略。