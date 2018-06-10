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同工卻不同酬？　韓國瑜：要幫勞工找回失去尊嚴

記者許高祥／高雄報導2018/06/10 17:25
▲韓國瑜10日表示要積極幫高市勞工找回失去尊嚴及薪水。（圖／NOWnews資料照）
▲韓國瑜10日表示要積極幫高市勞工找回失去尊嚴及薪水。（圖／NOWnews資料照）

統聯客運應徵司機，高雄市區司機的薪資竟然比桃園市、台中市少了4千元至1萬5千元，國民黨高雄市長參選人韓國瑜表示，以往高雄市政府便常被批評「沒有勞工局，只有資工局！」面對統聯客運的不合理做法，高雄市政府一定必須強硬起來，積極幫高雄市的勞工找回失去的尊嚴以及「同工同酬」的薪水。

總統蔡英文曾說：「勞工是民進黨心裡最軟的一塊。」高雄市政府也表示，會扮演好勞工的守護者，是勞工局首要的任務與施政的目標。然而，有網友抱怨，「高市勞工局協調勞資糾紛態度消極，不用太期待」、「多次向高市勞工局檢舉公司違反勞基法，公司依然故我」。

統聯客運在今年5月9日應徵司機，公然張貼桃園市區與台中市區的司機都是月休4至8天、薪水4至7萬元，高雄市區司機卻是月休4至7天、薪水3萬6千元至5萬5千元。


▲韓國瑜認為高市司機薪資比桃園、台中市少不合理。（圖／NOWnews資料照）

對於統聯客運上述的作為，網友已經一片罵聲：「公開歧視南部」、「高雄人是三等公民嗎？」「 現在是高雄人命賤就是了？」高市勞工局主秘皮忠謀竟然只是說，勞工工資多寡由勞資相互約定，只要不低於基本工資，就不至於違反《勞基法》，法可行，情理難說得過去。希望統聯客運兼顧情理，對勞工秉持「同工同酬」的原則。

韓國瑜表示，高雄市的勞工可以說是以往民進黨的最死忠支持者，高雄市勞工局是不是要捫心自問到底幫勞工做了什麼？他認為統聯客運應徵司機的「同工不同酬」，高雄市勞工局不能只是進行道德勸說，而是應該要拿出更具體的解決辦法。

韓國瑜說，高雄市勞工局甚至有必要聯合行政院勞動部介入調查，積極幫高雄市的勞工找回失去的尊嚴以及「同工同酬」的薪水，他也認為統聯客運的「同工不同酬」，絕對不是個案，高雄市勞工局應該進一步徹查高雄市的公司，是否還有「同工不同酬」的不合理現象。
 

關鍵字統聯客運韓國瑜同工同酬
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