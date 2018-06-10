齊柏林逝世週年 環保學者發文追憶

齊柏林逝世一週年，環保團體彰化縣環境保護聯盟原定今天要在齊柏林飛機失事地點，號召百架無人機飛越，以行動向齊柏林致敬，雖然因天候狀況不穩、行動被迫取消，但環團仍呼籲，齊柏林生前關注台灣山林水土，政府應落實礦業改革、守護國土家園。

齊柏林的紀錄片「看見台灣」引發各界對於環保議題的共鳴，也促成政府承諾改革礦業法，但齊柏林去年卻在執行「看見台灣2」的空拍作業時不幸墜機身亡。

（中央社記者吳欣紜台北10日電）紀錄片「看見台灣」導演齊柏林逝世一週年，環保學者黃煥彰今天在臉書發文，文中提到他與齊柏林談論台南龍崎惡地形保育問題，並追憶齊柏林守護著「台灣的價值」。

環保學者黃煥彰今天也在臉書以「給遠方的朋友-齊柏林」標題發文追憶齊柏林，文中提及兩人談到台南龍崎惡地形保育問題，黃煥彰認為龍崎應該是台南的地質公園，而齊柏林則認為龍崎應結合高雄變成台灣的國家地質公園。

黃煥彰告訴中央社記者，這段對話是在去年元月的某場餐會上發生的，他在餐會上利用電腦分享他所拍攝的龍崎的照片給齊柏林看，齊柏林則也拿出手機展示他空拍到惡地形，並向黃煥彰要了衛星定位說要去空拍。

此外，黃煥彰指出，去年5月原本要針對龍崎掩埋場及要求龍崎應該成為國家地質公園兩議題召開記者會，齊柏林也承諾若召開記者會，「他會來站台」。不過，因後來掩埋場的許可證延期，記者會也因而暫緩，齊柏林卻在6月不幸身亡。

黃煥彰表示，他後來花了很多時間去了解全球的惡地形狀況，發現別的國家不是將惡地形列為自然遺產就是國家公園保護區。他也在文中指出，走遍多處的惡地形後，更了解齊柏林守護的是「台灣的價值」。（編輯：李亨山）1070610