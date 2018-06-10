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中央社

蝸居房東注意 單層住宅隔6間須申報列管

中央社2018/06/10 17:05
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者廖禹揚台北10日電）有感於租屋火災事件造成重大傷亡，營建署公告將單層住宅隔間為6個以上使用單位，或設置10個以上床位者，將改列為H-1組，須申報列管，室內裝修材料受限，不得使用易燃材料。

內政部營建署4月底發布公告，核釋「建築法」第5條及「建築物使用類組及變更使用辦法」第2條規定，將集合住宅、住宅任一住宅單位（戶）任一樓層分為6個以上使用單元（不含客廳及餐廳）或設置10個以上床位者，列為建築物使用類組及變更使用辦法第2條所定H-1組，並屬建築法第5條所稱供公眾使用建築物。

營建署表示，有感於近來火災造成重大傷亡案件，多發生在出租民宅，而非過去較受注意的公共場所，因此決定發布這次公告。

營建署指出，許多民眾會將兩廳室的一般住宅隔間出租，原屬非供公眾使用的H-2組，但考量到H-2組防火性能較差，且隔間建材不受限，民眾常用木板等易燃材料隔間，容易釀禍，因此公告將此類建築納入H-1組。

H-1組定義為供特定人短期住宿的場所，宿舍、招待所都包括在此範圍內。建築物辦理建築物公共安全檢查申報時，須以H-1類組按實際現況用途辦理，其申報頻率為，300平方公尺以上每2年1次；未達300平方公尺每4年1次。

而因這類建築多屬民宅，無法清查，目前仍須仰賴民眾檢舉，經檢舉改列為H-1組建築，若不符合公眾建物標準，將依各縣市規定限期改善，期限內未改善者，可能遭罰新台幣6萬至30萬元，甚至可直接拆除。（編輯：黃國倫）1070610

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