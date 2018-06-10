A7合宜住宅汙水議題　新北公務員「爆肝」回應

▲蘇貞昌表示，我們解決污染的問題，應該市民之福，希望不要再噴口水了。（圖／蘇貞昌辦公室提供）

選戰白熱化，新北市政府公務員得「爆肝」回應參選人的指控，民進黨新北市長參選人蘇貞昌在造勢晚會上痛批表示，A7合宜住宅的汙水排放至新莊區，新北市長朱立倫、侯友宜2年來態度消極無法解決，他展現超高效率，迅速解決汙水問題。

新北市政府今（10）日凌晨以新聞稿予以譴責說，前縣長蘇貞昌在選舉的場合，用幾近造謠的方式，譁眾取寵，並與事實嚴重不符，強調早在105年A7合宜宅僅剛完工還沒有開放入住前，新北市政府即警告會有污水的問題，且有「有公文為憑」外，當時的行政院和桃園市政府首長，都和蘇貞昌屬於同一政黨。

新北市政府說明，新莊地區自來水的水源均來自板新自來水廠，污水並不會影響到民眾飲用水，老縣長所謂「使用污水之說」，完全毫無根據，只是譁眾取寵，造謠生事；另A7合宜宅污水影響新莊的環境後，新北市政府及志工組成的巡守隊，一直都在密切監控污染情況，並要求中央、桃園市政府，儘快尋求改善之道。

新北市政府指出，朱立倫從桃園縣擔任縣長至今，從未與葉世文在同一單位共事，若依老縣長的神邏輯，依政風處統計，民國87至94年，台北縣政府因貪瀆遭移送299人，起訴60案126人，遭判刑72人，是否全都為老縣長愛將？行政院長任內，內政部政務次長顏萬進，也因收賄遭判刑，是否也算你的愛將？

國民黨新北市長參選人侯友宜認為，在老縣長對A7合宜宅表達態度前，新北市政府早已和中央、桃園市政府溝通並有解決的共識；蘇貞昌受訪時則回應，A7住宅污染了2年，現在我們把它解決了，這是好事情，事情已經解決了就很好，不必再噴口水了。

媒體有詢問蘇貞昌，新北市政府今日以新聞稿的方式，譴責不要為了個人選舉的考量，污衊基層公務員的看法，蘇貞昌說：「我們解決污染的問題，應該市民之福，希望不要再噴口水了。」