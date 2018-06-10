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中央社

勸兒戒電動 7旬老父出奇招致勝

中央社2018/06/10 17:26
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者陳偉婷、蕭惠敏台北10日電）為愛戒菸好感人，今年「戒菸就贏」比賽首獎得主廖永鴻顧慮孩子年幼，加上菸價上漲，毅然戒掉23年菸癮；70歲的林英福則為了讓孩子戒電動，以身作則先戒菸。

2018「戒菸就贏比賽」共有2萬1323組吸菸者報名戒菸，今天選出幸運的9組戒菸成功者頒發獎金。得獎組中多數人都是因為「愛的力量」而決心戒菸，包含為了達成孩子生日願望、希望孩子警察考試金榜題名、讓孩子有更寬裕的生活等。

首獎是來自花蓮的35歲阿美族青年廖永鴻，他小學五年級就開始吸菸，菸齡已23年，每天至少要抽15根。過去曾想戒菸，但都被會朋友嗆聲「戒菸沒朋友」，只好不了了之。

今年4月，廖永鴻陪太太到醫院看診，突然靈光一現，想到有2名年幼的兒子要撫養，現在菸價又貴，一天若能省下新台幣100元，一個月就有3000元，能給孩子更寬裕的生活，當下就掛了戒菸門診，開啟戒菸之旅，並在1個月後成功驗收。

70歲的林英福從13歲開始抽菸，每天要抽30根，抽了57年。太太過去一直希望他戒，但試了幾次都失敗，這次會成功，全因跟兒子「打賭」。

林英福受訪時說，他兒子打電動打得非常誇張，他希望兒子能改掉打電動、荒廢正事的習慣，就跟兒子約定，如果他戒菸，兒子就要戒電動。結果父子倆齊心，一人不再碰菸，另一人就專心唸書、補習，準備考警察人員考試，也不再打電動，父親以身作則成好榜樣。

22歲的曾柏偉是歷年來戒菸就贏比賽最年輕的得獎者，他現在是大三生，高中因為失戀而開始「抽假菸」，自認很酷、很叛逆，結果抽著抽著就上癮，雖戒過2次，但失敗告終。

曾柏偉受訪時表示，今年4月，他聽到偶像波茲馬龍（Post Malone）的嗓音因長期吸菸、酗酒變得沙啞、混濁，驚覺自己不能繼續任菸品戕害，毅然決定戒菸。當時同學都笑他「不可能」，甚至笑他是為了獎金才戒菸，但他以行動展現意志力，成功和菸品說不。

曾柏偉表示，剛開始戒菸有些痛苦，靠吃口香糖和零食度過菸癮；但戒菸成功後，明顯感覺身體狀況變好，以前跑步跑10分鐘就氣喘如牛，現在跑20分鐘仍不覺疲累。

衛生福利部國民健康署長王英偉表示，吸菸是國人健康頭號殺手，會明顯增加冠狀動脈心臟病、中風、心肌梗塞、癌症風險。愈早戒菸可把傷害降到愈低，有戒菸需求者，可善用政府提供的戒菸服務，或撥打免費戒菸專線0800636363。（編輯：李亨山）1070610

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