海客藝術季牽罟體驗 桃園喚起客家傳承

（中央社記者邱俊欽桃園10日電）桃園海客文化藝術季「牽罟體驗活動」今天在市長鄭文燦帶領下，隨著吹響的海螺聲，展開傳統的牽罟活動，並藉由編織魚網、築石塭，讓更多人認識海洋客家漁業文化。

鄭文燦今天出席在桃園市永安漁港所舉行的海客文化藝術季「牽罟體驗活動」中表示，牽罟是傳統客庄的捕魚方式，桃園市政府連續三年舉辦牽罟體驗，而這項活動也入選客家委員會「客庄十二大節慶」之一，具有悠久的歷史傳統意涵。

鄭文燦說，永安漁港南岸海岸線約8公里，市府也在同樣地點舉辦「桃園地景藝術節」，市府為了推動沿岸的生態保護，也將永安漁港規劃成具有客家特色的漁港。透過結合石滬及牽罟體驗、永安海螺文化體驗園區、桃園農業博覽會基地、綠色隧道、青年體驗學習園區及休閒農業區，發展一系列特色活動，讓更多人認識海客豐富的一面。