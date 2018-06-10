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中央社

海客藝術季牽罟體驗 桃園喚起客家傳承

中央社2018/06/10 17:27
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者邱俊欽桃園10日電）桃園海客文化藝術季「牽罟體驗活動」今天在市長鄭文燦帶領下，隨著吹響的海螺聲，展開傳統的牽罟活動，並藉由編織魚網、築石塭，讓更多人認識海洋客家漁業文化。

鄭文燦今天出席在桃園市永安漁港所舉行的海客文化藝術季「牽罟體驗活動」中表示，牽罟是傳統客庄的捕魚方式，桃園市政府連續三年舉辦牽罟體驗，而這項活動也入選客家委員會「客庄十二大節慶」之一，具有悠久的歷史傳統意涵。

鄭文燦說，永安漁港南岸海岸線約8公里，市府也在同樣地點舉辦「桃園地景藝術節」，市府為了推動沿岸的生態保護，也將永安漁港規劃成具有客家特色的漁港。透過結合石滬及牽罟體驗、永安海螺文化體驗園區、桃園農業博覽會基地、綠色隧道、青年體驗學習園區及休閒農業區，發展一系列特色活動，讓更多人認識海客豐富的一面。

活動從吹起的海螺聲開始，由兩艘漁船先開往外海放下漁網，然後拖著漁網逐漸靠岸時，再邀集大家一起團結合作將漁網拉上岸，一起分享漁獲成果，讓不少第一次參加的民眾感到相當新鮮。

桃園市政府客家事務局表示，這項體驗活動已經進入第三年舉辦，深受民眾歡迎，今年活動除牽罟外，也安排具有教育意義的築石塭體驗、傳統漁網編織技藝學習，以及親子客語互動遊戲、濱海客庄小旅行等系列活動，詳情可上「桃園海客文化藝術季」粉絲專頁查詢。（編輯：方沛清）1070610

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