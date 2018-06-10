台中草悟道鬧鐘、銅鑼齊響　稅改聯盟盼政府全面「稅」醒

為喚醒沉睡的政府與逐漸無感的民眾，法稅改革聯盟10日在台中草悟道舉辦「全面睡醒、翻轉未來」活動，許多民眾帶著鬧鐘或各種可以發出聲響的器具，在下午3點30分一起鳴響，除了要敲醒政府也要喚醒民眾的自覺。

法稅改革聯盟指出，不透明的賦稅環境，低迷的景氣，上不來的薪資水準，年輕人面對的是低薪、貧窮與看不見的未來，成為徬徨、不安的「厭世代」，疲憊地尋找光亮；面對這樣的環境，政府卻像睡著了一般，拿不出有效對策，人民也因為失望而逐漸「無感」。

法稅改革聯盟志工指出，雖然總統蔡英文已經看到這個問題，在2016年5月20日就職演說中表示，「最重要的，我要特別強調，我們的年輕人處於低薪的處境，他們的人生，動彈不得，對於未來，充滿無奈與茫然。」但她沒看到造成這個處境的重要原因，正是「稅務問題」。專攻財稅的國家「金璽獎」得獎人張進德博士日前於論文中指出，「稅務問題」是影響台灣經濟的主因之一。然而一局獨大的國稅局，仍能仗著近萬條的解釋函令與行政法院的護航，而恣意妄為。