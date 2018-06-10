台中草悟道鬧鐘、銅鑼齊響　稅改聯盟盼政府全面「稅」醒

為喚醒沉睡的政府與逐漸無感的民眾，法稅改革聯盟10日在台中草悟道舉辦「全面睡醒、翻轉未來」活動，許多民眾帶著鬧鐘或各種可以發出聲響的器具，在下午3點30分一起鳴響，除了要敲醒政府也要喚醒民眾的自覺。
法稅改革聯盟指出，不透明的賦稅環境，低迷的景氣，上不來的薪資水準，年輕人面對的是低薪、貧窮與看不見的未來，成為徬徨、不安的「厭世代」，疲憊地尋找光亮；面對這樣的環境，政府卻像睡著了一般，拿不出有效對策，人民也因為失望而逐漸「無感」。
法稅改革聯盟志工指出，雖然總統蔡英文已經看到這個問題，在2016年5月20日就職演說中表示，「最重要的，我要特別強調，我們的年輕人處於低薪的處境，他們的人生，動彈不得，對於未來，充滿無奈與茫然。」但她沒看到造成這個處境的重要原因，正是「稅務問題」。專攻財稅的國家「金璽獎」得獎人張進德博士日前於論文中指出，「稅務問題」是影響台灣經濟的主因之一。然而一局獨大的國稅局，仍能仗著近萬條的解釋函令與行政法院的護航，而恣意妄為。
台中市議員沈佑蓮及立委顏寬恒及市議員顏莉敏秘書李昭明、西區陳麗珠區長、張宏年議員秘書余建宗、市長參選人盧秀燕駐區主任彭文和及國民黨台中市黨部主委陳明振 等也到場參加「全面睡醒、翻轉未來」，以各種聲響要政府確實清醒，張大眼睛，看到問題的癥結。
▲與會人士手持鬧鐘，與台下民眾一起以大分貝的聲響希望叫醒政府與無感的大眾。（圖／法稅改革聯盟提供2018.6.10）
沈佑蓮表示，全面「稅」醒需從基層發出聲音，然後影響到每一個角落、每一個國民，讓大家了解合法的稅制是重要的，對於不合理的我們就要推動改革，全台已有將近93%的村里長連署認同願意共同推動法稅改革，這個就是全面覺醒的第一步，大家一起努力持續推動，一定可以翻轉未來。西區陳麗珠區長也有感而發的表示，自己的權利自己要知道，大家的力量集合起來稅改就會成功。
現場也設了趣味闖關遊戲區，以丟水球、刺破氣球、搥打不倒翁等各種趣味方式要全面睡（稅）醒，一起翻轉未來，賴媽媽帶著5歲的小妹妹一起來體驗這場兼具趣味與教育的活動，賴媽媽表示，這個活動非常有意義，「寓教於樂」可以讓小朋友從遊戲中了解賦稅人權。
法稅改革聯盟唐姓年輕志工表示，我們一點也不想成為「厭世族」，然而這樣的環境，我們又能如何？為了翻轉這種困境，我們只好站出來，但只有我們站出來還不夠，需要更多的人一起出聲，才叫得醒政府。