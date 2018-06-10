國發院案 元利：黨產會提暫緩審議於法無據

（中央社記者韓婷婷台北10日電）針對國發院土地案，元利建設副總經理吳麗謹今天表示，按專業審查該修正的地方就修正，黨產會非司法機關，任意要求審委員暫緩審議於法無據，籲政治力不該介入專業審查。

元利建設規劃在文山區興建38樓的豪宅建案，黨產會發言人施錦芳今天表示，土地來源疑涉不當黨產，未來若經黨產會認定為不當黨產，可能會涉及原地返還問題，已向台北市政府建議暫緩開發。

關於黨產會在都審委員會的書面意見，元利建設澄清表示，葉頌仁先生主張其父親被國民黨脅迫一事，早已三審定讞，最高法院以100年度台上字第484號判決確定並無遭脅迫或以無償或交易時顯不相當的對價取得情事。