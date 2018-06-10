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中央社

嘉義高中職青年共體飢餓 關懷難民兒童

中央社2018/06/10 17:54
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者葉子綱嘉義市10日電）嘉義縣市10所高中職青年齊聚，模擬在坎坷道路上運送物資，感受戰火下的生活狀況，響應「飢餓體驗」行動，關懷難民兒童，並呼籲社會各界共同發揮愛心伸出援手。

嘉義高校聯盟邀集輔仁中學、嘉義高中、嘉義女中、嘉義高工、嘉義高商、永慶高中、宏仁女中、新港藝術高中、協志工商、民雄農工等10所嘉義縣市高中職青年近130人，在嘉義高中參加第29屆飢餓三十人道救援行動，關懷難民兒童。

活動中模擬情境，體驗在戰火與飢荒交迫下的難民兒童生活，參加活動的青年學子，在健康步道模擬的坎坷道路上或是穿上保特瓶鞋運送物資，感受艱辛的生活實況。

活動總召集人劉易真說，嘉義高校聯盟首次跨縣市舉辦活動，希望藉以讓同學瞭解到，平日抱怨營養午餐不佳或不珍惜食物，對難民兒童來說，食物是多麼珍貴的物資，透過12小時不進食固體食物，加上飢餓、戰爭議題的闖關，感受在飢餓與戰火下的處境。

台灣世界展望會彰雲嘉辦事處主任王昶評指出，台灣世界展望會透過「飢餓三十」人道救援行動募款，投入國外緊急糧食救援、難民兒童保護、脆弱國家援助及國內特殊狀況家庭扶助等，希望幫助脫離艱辛的生活處境。

王昶評表示，7月14日及15日在林口綜合體育館、高雄巨蛋體育館，將同步舉辦「飢餓勇士大會師」，歡迎各界響應參與援助處於困境的兒童與家庭。（編輯：施燕飛）1070610

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