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中央社

國發院土地擬建豪宅 黨產會籲北市暫緩審議

中央社2018/06/10 17:54
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者游凱翔、黃麗芸、韓婷婷台北10日電）黨產會發言人施錦芳今天說，元利建設規劃在文山區興建的豪宅建案，土地來源疑涉不當黨產，開發案審議的權責單位雖是台北市政府，但黨產會已提建議暫緩審議。

台北市都發局副局長張剛維今天表示，元利建設5月送出都市設計審議案，但因涉兩項爭議，已退回要求元利建設修正調整。

元利建設副總經理吳麗謹下午受訪表示，按專業審查該修正的地方就修正，黨產會非司法機關，任意要求審委員暫緩審議於法無據，籲政治力不該介入專業審查。

不當黨產委員會發言人施錦芳表示，元利建設規劃在文山區國家發展研究院的基地內興建豪宅，台北市政府都市發展局5月初召開許可審議委員會時，黨產會委員曾出席表達意見，指建案的土地涉及國民黨不當黨產，希望暫緩相關開發許可。

施錦芳說，國發院的土地共約1萬4000坪，其中有2000坪由元利建設作為豪宅興建基地，未來若經黨產會認定為不當黨產，可能會涉及原地返還問題。

施錦芳也說，已向台北市政府建議暫緩開發，因為大樓若興建完畢，原土地的歸還會很複雜，但蓋、不蓋不是黨產會能夠置喙，希望台北市政府能依權責審酌。

張剛維下午告訴中央社記者，元利建設5月送出北市文山區木柵路建案的都審案，但因其涉不當黨產爭議必須先進行釐清；以及有居民反映建案主體過高，造成周遭景觀不協調，必須進行調整和修正，所以退回此案，待修正後再重新送審。

國家發展研究院（簡稱國發院）的前身為革命實踐研究院，於民國38年創立，是國民黨人才教育訓練機構，89年國民黨於總統選舉失敗，組織改造，更名為國發院。後又於106年10月18日經國民黨中常會通過，將「國家發展研究院」回復原名「革命實踐研究院」，現任院長為林火旺。

黨產會曾就國發院土地案召開兩次聽證會，釐清國民黨出售國發院土地給元利建設，是否涉及賤賣。（編輯：李淑華）1070610

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