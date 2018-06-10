國發院土地擬建豪宅 黨產會籲北市暫緩審議

（中央社記者游凱翔、黃麗芸、韓婷婷台北10日電）黨產會發言人施錦芳今天說，元利建設規劃在文山區興建的豪宅建案，土地來源疑涉不當黨產，開發案審議的權責單位雖是台北市政府，但黨產會已提建議暫緩審議。

台北市都發局副局長張剛維今天表示，元利建設5月送出都市設計審議案，但因涉兩項爭議，已退回要求元利建設修正調整。

元利建設副總經理吳麗謹下午受訪表示，按專業審查該修正的地方就修正，黨產會非司法機關，任意要求審委員暫緩審議於法無據，籲政治力不該介入專業審查。

不當黨產委員會發言人施錦芳表示，元利建設規劃在文山區國家發展研究院的基地內興建豪宅，台北市政府都市發展局5月初召開許可審議委員會時，黨產會委員曾出席表達意見，指建案的土地涉及國民黨不當黨產，希望暫緩相關開發許可。