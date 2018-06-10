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娛樂

傅達仁之子臉書首發文曝心聲　「對不起爸爸」

娛樂中心／綜合報導2018/06/10 18:15
▲傅達仁之子傅俊豪（右一）在臉書發文，抒發自己的心聲。（圖／翻攝傅俊豪臉書, 2018.06.10）
▲傅達仁之子傅俊豪（右一）在臉書發文，抒發自己的心聲。（圖／翻攝傅俊豪臉書, 2018.06.10）

資深體育主播傅達仁因罹患胰臟癌，大小病痛不斷，為求「安樂死」遠赴瑞士，在家人的陪伴下，於6月7日離開人世。傅達仁離世後，他的兒子傅俊豪，於8日首度在臉書PO文，抒發自己的心聲，字裡行間滿是對爸爸的不捨與尊敬，令人動容。

傅俊豪在文章中提到，得知爸爸要赴瑞士接受「安樂死」，內心感到無比的不捨，身為兒子的他，無法感同身受爸爸所承受的病痛，感到非常抱歉，「對不起爸爸，我們不知道您所受的痛」，直到最後一刻，他才理解爸爸「安樂死」的理念，「『平安自然，無痛的安樂善終』能使絕症病患多一個選擇」。


▲傅達仁於6月7日，離開這個世界。（圖／翻攝自臉書，2018.05.31）

最後傅俊豪讚爸爸是生命的勇士、英雄，也謝謝爸爸，像大樹一樣撐起一整個家。傅俊豪感性寫下：「謝謝爸爸像大樹一樣撐起整個家，感恩在他生命的最後一段路，我能當他的拐杖陪著祂、照顧他，現在你把拐杖交到我的手中，握著它我感覺你跟以往一樣陪著我，也感謝所有人的愛，使爸爸的心願都達成，毫無遺憾的進入永眠。」

 

傅俊豪臉書全文：

爸爸長久以來與病魔奮戰，在瑞士時間6月7日12點58分完成他晚年最大的願望。

看著爸爸診斷出胰臟癌，進出無數次醫院到決定赴瑞士接受安樂善終，我的心情是無比不捨、悲痛，我們全家竭盡所能希望他能多陪我們一些時日，儘管面對鏡頭時他總是聲如洪鐘，但他的身體狀況已經大不如前，從以往籃球國手健美體格瘦到皮包骨、需要拐杖支撐，我們最後決定幫助他完成心願。

對不起爸爸，我們不知道您所受的痛，我們還不明白您所期盼的安樂善終是如此平安。
直到現在我們才真正了解您的理念，「平安自然，無痛的安樂善終」能使絕症病患多一個選擇。

爸爸是勇士，是英雄，任何決定的事都拚盡全力去達成，就像他說的：「年輕時奮鬥向前，年老時喜樂再見」，到最後一刻還在為台灣社會發聲！到最後一刻還請我們幫您錄一段經典轉播！有時我覺得他愛媒體勝過家人，但是我很榮耀有這樣的父親！

謝謝爸爸像大樹一樣撐起整個家，感恩在他生命的最後一段路我能當他的拐杖陪著祂、照顧他，現在你把拐杖交到我的手中，握著它我感覺你跟以往一樣陪著我
也感謝所有人的愛使爸爸的心願都達成，毫無遺憾的進入永眠。
願您平安喜樂！傅達仁之子傅俊豪
 

關鍵字傅達仁傅俊豪安樂死
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