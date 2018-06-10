台版熔爐！美崙啟能中心爆幹部性侵院生還包庇　4人受害

「發生在花蓮民間純樸，又好山好水之地！」花蓮私立美崙啟能發展中心傳出性侵案件，情節有如南韓電影《熔爐》。檢警初步調查，中心內一名約 60 歲的張姓組長長期針對 4 名院生指侵，董事長以及社工主任疑似知情不報，直到一名吳姓護理師暗中蒐證並報案，才讓全案曝光。目前，張姓組長已被依加重強制性交等罪移送花蓮地檢署偵辦。

南韓電影《熔爐》在台灣真實發生。成立 12 年的花蓮美崙啟能中心，收容身心障礙與發展遲緩幼童及成人，花蓮縣警局婦幼隊調查，花蓮美崙啟能發展中心張姓組長涉嫌在 2013 至 2016 年間，長期對中心內 4 名院生性侵、猥褻，直到吳姓護理師去( 2017 ）年 7 月到職，今年 4 月為院生洗澡時發現異狀，第一時間向董事長以及社工主任反映卻被包庇，甚至有老師知情也不願意出面做證，因此決定暗中蒐證後向警方報案，揭發整起案件。

一名網友也在臉書社團「花蓮同鄉會」發文，強調這起事件發生在純樸又好山好水之地「可悲的是，強者欺負弱者是很令人失望又殘忍的……在花蓮美崙啟能中心發生行政組長性侵孩子，主任多年包庇，導致受害人數超過三人以上。」他並呼籲有要密報當人證的可以私訊或直接跟婦幼隊聯絡，「希望可恨之人及早繩之於法，能讓這些受到性侵的孩子找回自尊，被傾聽，被包容，被關懷」。



▲網友在臉書社團發文揭發這起性侵事件，呼籲各界勇於出面檢舉作證。（圖／翻攝自當事人臉書）

對於終於有人願意相信出面主持正義，受害院生不禁傷心落淚，並轉至其他機構保護安置。目前花蓮縣社會處已要求張姓組長停職，全案依刑法加重強制性交、加重猥褻、權勢性交等罪移送花蓮地檢署偵辦。