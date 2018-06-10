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中央社

蘇貞昌三峽包粽送愛心 民眾直呼包中

中央社2018/06/10 18:08
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者王鴻國新北10日電）民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天於三峽廣行宮參加「迎端午 送愛心」賑濟活動，還親自下場與志工動手包粽子，一旁民眾則直呼「包中」，希望蘇貞昌年底能順利當選新北市長。

蘇貞昌今天在三峽廣行宮參拜並參加「迎端午 送愛心」活動，與三峽區鳶山里服務協會志工們一起包粽子，活動預計贈送3000顆愛心粽子給三峽區低收入戶，一起歡度端午佳節。

蘇貞昌一邊包粽子時還表示，媽媽跟女兒最會包粽子，而他自己總是會不小心放太多料，結果在煮的時候讓整鍋都是米，他還不忘詢問志工自己今天的作品有沒有及格，讓現場笑聲不斷。

蘇貞昌隨後還參加社會力小英之友會茶會，立法委員吳秉叡及新北市小英之友會總會長張秋海等人則高喊「蘇貞昌，凍蒜！ 新北市，加油！」等口號，氣氛熱烈。

蘇貞昌致詞表示，小英之友會成立以來，有好的領導人集結大家的力量，有計畫的推動捐血等活動，成績就越來越好。

蘇貞昌表示，回想過去他媽媽生病手術時，幸好血庫不缺血，才能讓手術順利進行。而他從政的目的跟小英之友會的目標一致，就是想為這個社會做事，他跟小英之友會都有滿腔熱血與理想，一定會盡力讓新北更好、社會更好。

活動最後，蘇貞昌也一一與新北市小英之友會的幹部與顧問們合照，大家也期許蘇貞昌能繼續衝，順利贏得年底的選戰。（編輯：方沛清）1070610

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