居住正義與安全並重　侯友宜：外界勿因選舉而曲解

國民黨新北市長參選人侯友宜今（10）日出席蘆洲忠義廟「萬粽飄香」愛心送粽的活動，與志工媽媽一同包起粽子。侯友宜認為，「粽子的外表不重要，但重要的是內在！」志工媽媽在旁附和「包粽（包中）！」祝福侯友宜年底當選。

侯友宜致詞時表示，去年是以副市長的身份受邀，今年是以市長參選人的身份前來，希望明年是以「市長」的身份，持續支持台灣環保協會、新北市議員李翁月娥的愛心送粽活動；此外，現場也準備22000顆的粽子，將分送給弱勢的家庭。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌已舉辦首場的造勢晚會，侯友宜何時舉辦？侯友宜回應，他在整個競選的過程當中，不斷在行程當中拋出政見，把政見向市民清楚報告最重要，造勢活動不急於一時。