居住正義與安全並重　侯友宜：外界勿因選舉而曲解

國民黨新北市長參選人侯友宜今（10）日出席蘆洲忠義廟「萬粽飄香」愛心送粽的活動，與志工媽媽一同包起粽子。侯友宜認為，「粽子的外表不重要，但重要的是內在！」志工媽媽在旁附和「包粽（包中）！」祝福侯友宜年底當選。
侯友宜致詞時表示，去年是以副市長的身份受邀，今年是以市長參選人的身份前來，希望明年是以「市長」的身份，持續支持台灣環保協會、新北市議員李翁月娥的愛心送粽活動；此外，現場也準備22000顆的粽子，將分送給弱勢的家庭。
民進黨新北市長參選人蘇貞昌已舉辦首場的造勢晚會，侯友宜何時舉辦？侯友宜回應，他在整個競選的過程當中，不斷在行程當中拋出政見，把政見向市民清楚報告最重要，造勢活動不急於一時。
針對「居住安全與居住正義」的議題，侯友宜強調，居住正義是社會共同目標，他在新北市府也一直跟團隊在推動各項居住正義的政策；而「居住安全」對他而言，更是責無旁貸，有急迫危險的案例。不應被假藉居住正義來阻擋，希望外界勿因選舉把他的說法，扭曲為「居住正義等於民粹」，這顯然是誤導。
侯友宜指出，過去7年多新北市政府推動社會住宅、捷運青年住宅租屋補貼、都市環境交通改善等等，就是落實「居住正義」，但在這幾年的過程，大家更特別注意到危老建築及都更期程冗長的問題，這些都都必須坦誠面對，找到解決方法；並鼓勵各政黨候選人一同提出維護居住正義的政策，中央地方一起合作。
侯友宜認為，居住安全與居住正義是同等進行，社會不能接受的是少數個案透過民粹綁架居住正義，例如已有安全疑慮的海砂屋等危險老舊房屋，假借居住正義之名，導致老舊危險房屋無法及時更新、使民眾居住安全無法保障；此外，從未主張二元對立，希望各政黨不要為了選舉而曲解他的本意。