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中央社

被性侵女院生勇敢站出來 護理師落淚

中央社2018/06/10 18:13
中央社 社會 / NOWnews
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(中央社記者盧太城花蓮10日電)花蓮某身心障礙機構幹部涉嫌性侵4名弱智女院生，揭發此惡行的吳姓護理師說，耗了12小時，受害女院生終於勇敢說出一切，當下她落淚了。

花蓮某身心障礙機構爆發幹部性侵和騷擾4名女院生案，在花蓮引起震撼，受到重視，警方積極偵辦。揭發此惡行的吳姓護理師說：「總算有正義的力量來支持我，讓我覺得做這件事 (舉發)是對了」。

今年38歲的吳姓護理師說，她去年7月到這家機構上班，把院童當作自己小孩、兄弟姊妹照顧，這些院生也很相信她，因此把受到的傷害告訴她。

吳姓護理師受訪時表示，當她知道院生受到欺負時，為了不讓這些星星們受委屈、沒尊嚴，她決定告發此事，但院生心生恐懼，「前面我已幫她們努力了，可是做口供時她們不願意出來」，她們被恐嚇會被趕出去，「為了吃、為了住，不願意挺身而出」。

吳姓護理師說，好不容易透過婦幼隊一起安撫她們，「從早上8時熬到晚上10時，才成功做出筆錄」，她們總算有勇氣願意講出受到的傷害，總算不害怕，「她們很勇敢」。當她們勇敢說出一切時，「我忍不住喜極而泣」，「不枉費她們相信我」。

孫姓民眾也在臉書貼文，說出這家身心障礙中心，發生行政組長性侵孩子，主任多年包庇，導致受害人數超過3人以上。

貼文說「可憐又無助的孩子就是被這樣對待，在他們沒有原生家庭保護的環境，被縣政府安置得到的下場，人生連最僅有的自尊，都喪失了」。

「美崙這所安置弱勢族群的安置家庭，真正的安全，毀滅……可悲阿……這駭人的消息讓人無法相信……希望可恨之人及早繩之於法，能讓這些受到性侵的孩子找回自尊，被傾聽，被包容，被關懷，別讓他們居住環境是個騙局」。

「花蓮人，請發揮一己之力，一同重視弱勢的尊嚴吧」。（編輯：李亨山） 1070610

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