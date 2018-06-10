影／變種病毒引爆謀殺　吳鎮宇張智霖聯手緝兇

《洩密者們》故事描述在一場新型病毒危機之中，一名追蹤疫情的記者與全國最大藥廠創辦人雙雙自殺身亡，警察王大偉（吳鎮宇 飾）懷疑事有蹊翹，與另一名員警李永勤（張智霖 飾）共同展開調查。過程中，他們收到一支內含洩密檔案的USB，直指疫情擴散與缺藥恐慌，均是藥廠做生意的不良手段！他們循線追蹤到另外一名新聞記者阮嘉嵐（佘詩曼 飾），認定她可能與洩密者有所聯繫，於是前往洩密者會面地點，在一場生死搏鬥後，真相呼之欲出。

驚悚動作片《洩密者們》，雲集金馬影帝吳鎮宇、香港金像獎影帝鄭則士、港劇天王張智霖、雙料視后佘詩曼等實力派卡司，故事緊扣全球傳染疾病議題，片中，吳鎮宇飾演表面浪蕩不羈，內心卻正義感十足的警察，與張智霖聯手打擊罪犯。



▲《洩密者們》海報。（圖／龍祥，2018.06.10）

電影由一場從馬來西亞引爆的變種病毒掀起災難序幕，感染者全身抽蓄、無預警倒地，引爆全球恐慌。然而隨之而來的卻是一連串駭人的謀殺事件，以及一群自稱「洩密者」的神祕組織，大動作向媒體揭發黑暗陰謀。

張智霖、吳鎮宇和佘詩曼在片中組成黃金三角，為找出真相，不惜賭上事業與性命。佘詩曼更因太入戲變得神經質，經過多次在醫院拍攝後忍不住表示：「以後一定要加倍注重身體保養。」

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