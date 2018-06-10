影／推動醫療器材產業發展　賴清德參訪微創手術中心

「微創手術教育與生醫醫材創新之未來趨勢論壇」上午9點半舉行，來自國內外150名產官學研醫界人才齊聚交流，秀傳醫療體系總裁黃明和、法國微創手術訓練中心總裁馬赫斯克（Jacques Marescaux）、行政院長賴清德在彰化縣長魏明谷等立委、地方首長陪同下出席，並參觀微創中心三樓的整合式智慧開刀房。

亞洲第一個在彰化鹿港的秀傳亞洲微創手術訓練中心，10日上午舉辦未來趨勢論壇十周年慶祝活動。行政院長賴清德說，微創手術除技術以外，也須具備精密醫療器材，政府以完善醫療器材生態環境及整合醫療產業聚落，積極推動醫療器材產業發展。

賴揆指出，秀傳醫院總裁黃明和教授效法梅約醫學中心的精神，從1973年成立外科診所以來，至今共成立8家醫療體系，服務許多台灣民眾，在此表達最大肯定與感謝。10年前，黃明和有感於微創醫療的重要性及必要性，創立秀傳亞洲遠距微創手術中心，率領醫療體系全力投入。此外，多位國際微創手術專家協助訓練，特別是法國馬赫斯克教授曾造訪70次以上，該中心10年來，訓練學員來自全球50國，超過7,000人次。



▲行政院長賴清德出席「秀傳亞洲微創手術訓練中心10週年論壇」，參觀微創中心三樓的整合式智慧開刀房。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.10）

賴揆強調，微創手術除了技術以外，也須精密醫療器材，政府積極推動醫療器材產業發展，包括完善醫療器材的生態環境，持續培養及訓練人才、建立友善法制環境，以及投入經費發展研究，更重要的是保護智慧財產權。



▲行政院長賴清德出席「秀傳亞洲微創手術訓練中心10週年論壇」，參觀微創中心三樓的整合式智慧開刀房。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.10）

魏明谷表示，秀傳醫院在彰濱健康園區設立亞洲遠距微創手術訓練中心已有10年了，是亞洲第一個訓練中心，結合33個國家數百個頂尖教授來這裡授課，更陸續培育7,000多個外籍外科醫師，對彰化縣或台灣的醫療品質的提升，尤其是外科微創手術的提升，號稱它是一個傷口最小、流血最少的微創手術，感謝黃明和總裁的有心推動亞洲第一個微創手術訓練中心，對彰化縣醫療的提升及台灣南向政策與馬來西亞的醫療結合有很大的貢獻。



▲行政院長賴清德出席「秀傳亞洲微創手術訓練中心10週年論壇」，參觀微創中心三樓的整合式智慧開刀房。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.10）

秀傳醫療體系總裁黃明和表示，微創手術訓練中心如果沒有馬教授及各位教授參與的話，勢必無法成就現在的榮景，為台灣、世界的人們健康提供更優質的醫療服務，也期許在未來秀傳醫療體系在大家的群策群力下，能夠在醫療技術、服務上更精進，作出更大的貢獻。



▲行政院長賴清德出席「秀傳亞洲微創手術訓練中心10週年論壇」，參觀微創中心三樓的整合式智慧開刀房。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.10）

秀傳亞洲遠距微創手術中心院長黃士維表示，微創手術傷口小、感染率低、手術出血量少，可減少疼痛及復原時間，已是外科發展趨勢，中心舉辦優良手術教育訓練，每個課程均由馬赫斯克總裁領導的團隊授課，依各專科領域來台指導，並依亞洲醫師需求調整內容，至今已舉辦上百堂課，受訓的台灣外科醫師占約6成，也讓亞洲各國外科醫師不需遠赴歐美，在台灣就能習得最先進技術，嘉惠手術病人。



▲行政院長賴清德出席「秀傳亞洲微創手術訓練中心10週年論壇」，參觀微創中心三樓的整合式智慧開刀房。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.10）