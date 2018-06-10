NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈家扶志工包粽傳愛　粒粒幸福過端午劉冠廷孫可芳合演夫妻衝上國際大獎8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

李育昇走出劇場攜來魚身 傳遞餘生扮演意義

中央社2018/06/10 18:23
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者汪宜儒台北10日電）劇場服裝設計師李育昇的作品總能有一種異時空的綺想感，在幽暗封閉的劇場空間開拓想像。這回他走出劇場，帶著2年多來的「魚身」創作，透過靜態展覽傳遞劇場中的扮演意涵。

1983年出生的李育昇，作品橫跨現代劇場與傳統戲曲，曾以「劉三妹」獲金鐘獎最佳美術設計，去年也以「狂起」獲得國際曼谷藝術節最佳藝術指導的肯定。

今年是李育昇從事劇場服裝設計的第15個年頭，從小就喜歡「說故事」的他說，劇場對他而言，一直是個說故事的場域，編導用文字跟詮釋觀點說故事、演員跟舞者用肢體說故事，而他用視覺創造物說故事。

「魚身．餘生」是李育昇首次個展，有意思的是，展出的不是服裝作品，而是他2年多來，以最害怕的「魚」為主題創作的系列作品。

談起關於魚的恐懼記憶，李育昇說自己從小是鑰匙兒童，而父親的最大嗜好是釣魚，冰箱就有媽媽處理過的、一塊一塊的魚塊。李育昇有一天回到家，打開冰箱後，那些魚塊嘩地一聲全部掉出來、砸在他身上，「從那時起，我再也不吃魚，也無法直視魚」。

童年的記憶，總是會在後來的日子以出乎意料的形式探出頭。這幾年，李育昇因劇場服裝的案子，開始轉化使用魚類形象進行創作。其中，以海綿、棉紙、合成皮、網布等材料打造的魚頭造型，可穿戴、可裝置，意外搶眼，某種程度也「療癒」了他對於魚的深層恐懼，關於魚的作品，越來越多，於是有了「魚身．餘生」。

選擇了靜態展覽的形式，李育昇卻試圖延續劇場創作的故事性。他打造一個關於明日世界的想像空間，搭配邀請觀眾穿戴魚頭的活動，他要觀眾在這個想像裡扮演一位臨時演員，那是個魚類都幾近滅絕的未來，魚的形象變成了口耳相傳的珍稀異獸，昨日世界只留下魚類的網路資料與照片，及曾經見證魚類形象的倖存者口述，但總有一天，這些記憶會失真、會稀薄。就像現在已經滅絕的台灣雲豹、大紫斑蝶。

李育昇無意批判或辯證，他說只是想給自己一個展覽的機會，或許會營造一些關心生態、當下環境的可能，或許會開始思考近在身邊的理所當然，是否有天終會消失。關於扮演，他認為除了是劇場特性的延續，也是對於人生的解讀，李育昇說：「人生就是一場大型的Cosplay，誰不處在扮演的狀態？」

李育昇的「魚身．餘生」明日臨演計畫個展正在台北的Dear Deer小路上藝文空間展出，展期至6月24日；接著8月7日至9月2日將移展至台北特有種商行，11月8日至12月4日則在台南的特有種商行。（編輯：陳怡璇/張芷瑄）1070610

機車相載出遊自撞路燈 18...金正恩抵星 歷史性峰會箭在弦上

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan