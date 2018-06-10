金正恩抵星 歷史性峰會箭在弦上

川金會：現場觀察（中央社新加坡10日綜合外電報導）北韓領導人金正恩今天抵達新加坡，將與美國總統川普展開高峰會，兩大夙敵間的核僵局有可能為之終結，並使諱莫如深的赤貧國家北韓轉型。
路透社報導，川金會12日將在度假勝地聖淘沙島登場，甚至在峰會展開前，兩人就會創造歷史。
自1950年開打的韓戰1953年停火以來，敵對的美國和北韓領導人不僅不曾見過面，就連通電話也沒有。
金正恩今天以往後梳高的特殊髮型和招牌的深色中山裝，現身新加坡樟宜國際機場（Changi Airport）。這是他擔任國家領導人以來最遠的海外行程。
新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）接機後，把跟金正恩握手的照片上傳推特，推文寫道：「歡迎金正恩委員長，金委員長剛剛抵達新加坡。」
車隊包括跟金正恩過去使用過一模一樣的賓士加長型豪華轎車，在重重維安之下開進巿中心。
美國代表團正在從加拿大的七大工業國集團（G7）高峰會前來途中，川普預定明天跟新加坡總理李顯龍會晤。
白宮表示，川普預定今晚8時35分抵達巴耶黎峇空軍基地（Paya Lebar Airbase），再前往下榻的香格里拉大酒店（Shangri-La Hotel）。
空軍一號（Air Force One）上的官員包括國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、國家安全顧問波頓（JohnBolton）、白宮幕僚長凱利（John Kelly）、白宮新聞秘書桑德斯（Sarah Sanders）等人。
這場峰會攸關北韓核武和朝鮮半島和平。北韓耗時數十年發展核武的努力，在去年測試氫彈後達到高峰，並成功測試射程足以涵蓋美國本土的飛彈。
不過，許多人對金正恩是否會完全放棄核計畫抱持懷疑態度。他們認為北韓當前的外交接觸，目的是要換取美國鬆綁已讓平壤元氣大傷的經濟制裁。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1070610