金正恩抵星 歷史性峰會箭在弦上

川金會：現場觀察（中央社新加坡10日綜合外電報導）北韓領導人金正恩今天抵達新加坡，將與美國總統川普展開高峰會，兩大夙敵間的核僵局有可能為之終結，並使諱莫如深的赤貧國家北韓轉型。

路透社報導，川金會12日將在度假勝地聖淘沙島登場，甚至在峰會展開前，兩人就會創造歷史。

自1950年開打的韓戰1953年停火以來，敵對的美國和北韓領導人不僅不曾見過面，就連通電話也沒有。

金正恩今天以往後梳高的特殊髮型和招牌的深色中山裝，現身新加坡樟宜國際機場（Changi Airport）。這是他擔任國家領導人以來最遠的海外行程。