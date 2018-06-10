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娛樂

影／預告片真有「鬼影」和「鬼聲」　看到頭皮發麻

記者翁新涵╱台北報導2018/06/10 18:45
▲出現貌似鬼影的預告，畫面分別在33秒處及53秒處。（影片／傳影互動，2018.06.10）

恐怖片《宿怨》光是預告就充滿如人體自燃、怪妹妹養整盒斷頭動物、哥哥的鏡面倒影在對自己笑等詭異鏡頭。更讓人發毛的是在電影預告中，當這一家被詛咒的房子，從白天切換成晚上時，屋外暗處竟然站有密密麻麻的裸體男女，讓人分不清楚到底是活人還是索命怨鬼。

而眼尖網友也發現，媽媽做的模型人物，兒子竟然沒有頭，與另一個兒子躺在床上看似掙扎「被拔頭」的畫面互相呼應！不仔細看根本不會發現，可是一旦看到後就再也回不去了！也有人指出眾多媽媽呼叫陰森女兒查莉的聲音中，最後一聲「查莉」特別低沉，與演員東妮克莉蒂的聲音完全不一樣，且氣若游絲不像預告裡的任何一個角色，查莉聽到以後立刻回頭，懷疑是不是已故奶奶的聲音，還是不小心引鬼入室錄到「其他聲音」，讓人聽了頭皮發麻。

《宿怨》敘述自從葛瑞翰家族的大家長艾倫夫人過世後，女兒安妮一肩擔負起照顧家人的重擔。雖然母親已入土，安妮卻還是時常感受到母親揮之不去的存在，同時，不能解釋的異象接二連三發生在葛瑞翰家族身上。

為了讓母親安息，安妮決定求助於母親身前的好友靈媒。隨著逐漸挖掘的真相，他們對自己身世的認知也越來越崩解，安妮試圖帶著孩子逃脫家族的險惡宿命，但他們不知道的是，註定要代代相傳的詛咒必須有人繼承......。

關鍵字宿怨鬼影鬼聲
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