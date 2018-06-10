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中央社

鐵道局11日揭牌 開拓軌道產業前景

中央社2018/06/10 18:41
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者汪淑芬台北10日電）交通部鐵道局組織法今年一月公布，明天正式揭牌。政府新台幣8800多億元前瞻計畫中，軌道建設占一半，鐵道局未來有一項很重要的業務，就是要開拓軌道產業前景。

配合政府組織改造，交通部高速鐵路工程局與鐵路改建工程局合併為鐵道局，明天揭牌成立，兩局業務與人力也整併。

根據交通部先前發布的新聞稿，鐵道局不僅是工程建設機關，還負責營運監理、發展軌道產業、辦理場站開發。

高鐵局副局長楊正君說，發展軌道產業是鐵道局很重要一項業務，目標是建立台灣自主軌道技術及產業能量，降低軌道建置及營運維修成本，優先研發自製台灣鐵路管理局及輕軌所需的關鍵設備系統。

一月底高鐵局與工業局共同邀產官學界，舉辦「軌道產業關鍵議題座談會」，會中歸納出鐵道局將推動研發自製5項台鐵及輕軌所需的關鍵設備系統，包括：集電弓、車門、轉向架、列車防護及轉轍器。

另建置軌道技術研究暨驗證中心也是發展軌道產業的策略，主要是仿效日本、韓國、中國大陸、歐洲等軌道先進國家，設置軌道研究專責組織，透過計畫整合台灣軌道技術研發及驗證能量、制定軌道規範及標準，同步提升台灣軌道產業，創造更高產值及經濟效益。

楊正君說，台灣軌道系統長期採購國外技術及產品，當台灣軌道建設蓬勃發展、漸成規模之際，採購外國技術不僅成本高昂，後續營運維修也受國外廠商壟斷，非永續經營良策。（編輯：李亨山）1070610

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