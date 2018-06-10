影／八卦山獨角仙藝術節　小粉絲興奮賞鐵甲軍團雄風

2018八卦山獨角仙藝術節10日上午在社頭清水岩寺及清水岩生態展示中心登場，彰化縣長魏明谷提醒大家珍惜環境，共同守護獨角仙的生態，歡迎全國的遊客把握機會前來社頭體驗八卦山生態之美。

魏明谷表示，八卦山獨角仙藝術節的舉辦，主要希望小朋友都能接近大自然，能夠了解自然環境及八卦山淺山的生態的多樣性及豐富性，建立小朋友保護彰化八卦山淺山的生態觀念，更能讓小朋友落實保育自然環境。



▲彰化縣社頭鄉清水岩寺八卦山麓正逢獨角仙大爆發，每年都吸引數萬粉絲來觀賞「鐵甲武士」的雄風。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.10）

今天清水岩寺附近湧入許多遊客，不少家長帶著小朋友來參加「鄉長盃繪畫寫生比賽」，但因為今天天氣炎熱，小朋友大多躲在陰涼處作畫，而清水岩寺廣場則搭起棚子，有開幕式表演，以及摸彩活動，最大獎有機車、電視等家電，參與人氣旺。

社頭鄉長劉錦昌指出，近年來，八卦山脈生態復育成果豐碩，每年端午節前後，正是獨角仙成蟲大批出土的時候，等待一年的鐵甲武士－獨角仙，紛紛從土裡破蛹而出，在成蟲短短二周的生命裡完成求偶、繁衍下一代的任務，每年都吸引數萬粉絲來觀賞，清水岩生態園區儼然成為中部地區觀賞獨角仙生態的絕佳地點。

獨角仙藝術節在社頭清水岩寺及清水岩生態展示中心登場，清水岩湧入許多人潮，退休生物老師張宏之在昆蟲館拿獨角仙與小朋友互動。他說，目前獨角仙才剛出現，感覺數量沒有比往年少，如果要抓獨角仙回家養，「抓公不抓母」，讓母獨角仙留下繁衍後代，明年大家才有獨角仙可以欣賞。



▲彰化縣社頭鄉清水岩寺八卦山麓正逢獨角仙大爆發，每年都吸引數萬粉絲來觀賞「鐵甲武士」的雄風。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.10）

張宏之說，獨角仙公母比例約為8比2，因此母獨角仙相對珍貴，若有民眾要抓獨角仙回家養，他會希望民眾盡量抓公獨角仙，「但當然還是希望大家到山上來觀察，不要帶回家」。張宏之拿著獨角仙讓小朋友近距離接觸，小朋友鼓起勇氣觸摸獨角仙，笑著說：「滑滑的，不可怕」。