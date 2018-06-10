NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈家扶志工包粽傳愛　粒粒幸福過端午劉冠廷孫可芳合演夫妻衝上國際大獎8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

影／八卦山獨角仙藝術節　小粉絲興奮賞鐵甲軍團雄風

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/10 19:00
▲彰化縣社頭鄉清水岩寺八卦山麓正逢獨角仙大爆發，每年都吸引數萬粉絲來觀賞「鐵甲武士」的雄風。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.10）
▲彰化縣社頭鄉清水岩寺八卦山麓正逢獨角仙大爆發，每年都吸引數萬粉絲來觀賞「鐵甲武士」的雄風。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.10）

2018八卦山獨角仙藝術節10日上午在社頭清水岩寺及清水岩生態展示中心登場，彰化縣長魏明谷提醒大家珍惜環境，共同守護獨角仙的生態，歡迎全國的遊客把握機會前來社頭體驗八卦山生態之美。


▲彰化縣社頭鄉清水岩寺八卦山麓正逢獨角仙大爆發，每年都吸引數萬粉絲來觀賞「鐵甲武士」的雄風。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.10）

魏明谷表示，八卦山獨角仙藝術節的舉辦，主要希望小朋友都能接近大自然，能夠了解自然環境及八卦山淺山的生態的多樣性及豐富性，建立小朋友保護彰化八卦山淺山的生態觀念，更能讓小朋友落實保育自然環境。


▲彰化縣社頭鄉清水岩寺八卦山麓正逢獨角仙大爆發，每年都吸引數萬粉絲來觀賞「鐵甲武士」的雄風。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.10）

今天清水岩寺附近湧入許多遊客，不少家長帶著小朋友來參加「鄉長盃繪畫寫生比賽」，但因為今天天氣炎熱，小朋友大多躲在陰涼處作畫，而清水岩寺廣場則搭起棚子，有開幕式表演，以及摸彩活動，最大獎有機車、電視等家電，參與人氣旺。

社頭鄉長劉錦昌指出，近年來，八卦山脈生態復育成果豐碩，每年端午節前後，正是獨角仙成蟲大批出土的時候，等待一年的鐵甲武士－獨角仙，紛紛從土裡破蛹而出，在成蟲短短二周的生命裡完成求偶、繁衍下一代的任務，每年都吸引數萬粉絲來觀賞，清水岩生態園區儼然成為中部地區觀賞獨角仙生態的絕佳地點。

獨角仙藝術節在社頭清水岩寺及清水岩生態展示中心登場，清水岩湧入許多人潮，退休生物老師張宏之在昆蟲館拿獨角仙與小朋友互動。他說，目前獨角仙才剛出現，感覺數量沒有比往年少，如果要抓獨角仙回家養，「抓公不抓母」，讓母獨角仙留下繁衍後代，明年大家才有獨角仙可以欣賞。


▲彰化縣社頭鄉清水岩寺八卦山麓正逢獨角仙大爆發，每年都吸引數萬粉絲來觀賞「鐵甲武士」的雄風。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.10）

張宏之說，獨角仙公母比例約為8比2，因此母獨角仙相對珍貴，若有民眾要抓獨角仙回家養，他會希望民眾盡量抓公獨角仙，「但當然還是希望大家到山上來觀察，不要帶回家」。張宏之拿著獨角仙讓小朋友近距離接觸，小朋友鼓起勇氣觸摸獨角仙，笑著說：「滑滑的，不可怕」。

彰化市長盃游泳賽　推廣游泳風氣家扶志工包粽傳愛　粒粒幸福過端午

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan