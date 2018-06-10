外媒點名加班費不實 鴻海：若違規立即改善

美國網路零售巨擘亞馬遜（Amazon）坦承，在中國衡陽製造電子書閱讀器Kindle和智慧揚聲器Echo的鴻海集團富士康代工廠，僱用派遣勞工比例高過法律規定，加班費也未依法核發。已立即要求富士康衡陽廠提出改善行動計畫，詳列計畫以矯正經指認的問題。

英國「觀察家報」（The Observer）和設在美國的中國勞工觀察（China Labor Watch）調查發現，亞馬遜位於衡陽的富士康（Foxconn）代工廠勞動條件「不道德且違法」後，亞馬遜發布聲明。

（中央社記者韓婷婷台北10日電）替亞馬遜電子產品代工生產的鴻海富士康衡陽廠區，遭外媒點名未依法核發加班費，鴻海今天聲明表示，內部已開展全面調查，若有任何違規情形，將會立即改善處置。

針對此一事件，鴻海科技集團今天發出聲明表示，一向不評論任何有關既有及潛在客戶、產品、供應鏈夥伴的市場媒體傳言。

然而，作為勇於承擔企業社會責任雇主，鴻海不斷致力於為所有員工提供良好的工作環境，並力求在全世界各廠區的運作，皆能符合當地法律規範以及產業標準，為過去40多年來一向遵循政策。

針對市場傳言，內部已開展全面調查，若有任何違規情形，將會立即改善處置，以確保所有集團企業社會責任規範得到貫徹執行。（編輯：黃國倫）1070610