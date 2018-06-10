科技領綱草案待修正 國小不納入科技課程

（中央社記者許秩維台北10日電）教育部今天召開課審大會，審議科技課綱草案，由於科技總綱僅針對國高中，並未規劃國小課程，領綱卻針對國小提供課程建議，課審委員投票通過「再審議」，要求研修小組修正與總綱一致。

教育部次長林騰蛟受訪時表示，科技是新增的科學領域，總綱並未針對國小規劃上課節數，但確實有些國小會在彈性學習課程中教科技教育，因此研修小組也在領綱草案針對國小高年級提供課程建議。

林騰蛟指出，課審大會委員認為既然總綱裡面沒有安排國小課程，領綱就應該和總綱一致，國小階段若要實施科技教育，應採取議題融入的方式，或在彈性學習課程實施，因此課審大會進行投票，最後表決通過「再審議」，將請研修小組修正領綱。

依照課審大會決議，林騰蛟說，教育部將請研修小組針對科技領域領綱重新檢視並調整修正，希望和總綱一致，之後教育部會安排諮詢會議，由課審大會委員代表和研修小組進行充分對話後，再將修正後的領綱交給課審大會並排入優先審議。

至於外界關心的課綱進度，林騰蛟表示，今天有課審委員提案，7、8月可安排週末2天開課審大會，而課審委員若有需要，教育部可協助安排住宿，另外也會優先調查週三的出席狀況，希望平日和假日各增加一次審議時間，以增加審議密度，而下次將於6月24日開會審議綜合活動領域課綱。（編輯：張芷瑄）1070610