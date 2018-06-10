陸媒藉蒲亭與上合峰會 狠酸川普及G7峰會

（中央社台北10日電）正當全球聚焦G7峰會與將登場的「川金會」時，中國媒體正忙著報導全球關注度有限的上合組織青島峰會，且不忘拿俄羅斯總統蒲亭受到的禮遇，狠酸G7峰會及砲火四射的美國總統川普。

今天落幕的上海合作組織青島峰會，連日來是中國媒體反覆報導的重點新聞。而與會的俄羅斯總統蒲亭順道訪問中國，並接受中國首度頒發的「友誼勳章」，同樣是中國媒體熱捧的消息。

其中，蒲亭與中國國家主席習近平從北京一同搭高鐵前往天津時在列車上的談話，以及兩人共同品嚐點心、蒲亭親手捏出狗不理包子等畫面，更成為中國媒體及網路反覆熱播的畫面。