陸媒藉蒲亭與上合峰會 狠酸川普及G7峰會

（中央社台北10日電）正當全球聚焦G7峰會與將登場的「川金會」時，中國媒體正忙著報導全球關注度有限的上合組織青島峰會，且不忘拿俄羅斯總統蒲亭受到的禮遇，狠酸G7峰會及砲火四射的美國總統川普。
今天落幕的上海合作組織青島峰會，連日來是中國媒體反覆報導的重點新聞。而與會的俄羅斯總統蒲亭順道訪問中國，並接受中國首度頒發的「友誼勳章」，同樣是中國媒體熱捧的消息。
其中，蒲亭與中國國家主席習近平從北京一同搭高鐵前往天津時在列車上的談話，以及兩人共同品嚐點心、蒲亭親手捏出狗不理包子等畫面，更成為中國媒體及網路反覆熱播的畫面。
相形之下，受限於版面及秒數，七大工業國集團（G7）加拿大峰會及「川金會」的消息，中國媒體報導的份量相對較少。
不過，川普在出席G7峰會時砲火四射，以及叉著手端坐著、被其他與會6國領袖站著包圍的照片，則被中國媒體及網評寫手大作文章，搬出上合組織青島峰會及蒲亭在中國受到禮遇，分別把G7峰會及川普狠酸一頓。
其中，環球網搬出上述照片及往年G7峰會的照片相互對照，指川普的關稅大棒對盟友關係造成重大衝擊，讓G7峰會從此前的其樂融融到現在的劍拔弩張，還說G7峰會恐怕會因此成為「G6+1」峰會，還用照片暗示川普不會和其它6國和解。
中新網的報導也以上述照片作軸心，標題並以「火藥味十足」形容這場G7峰會，但內容則平舖直敘，呈現與會各國的言詞攻防。
中國知名網評微信公眾號「牛彈琴」則發文直指，「西方七國（G7）徹底鬧崩了」，還說蒲亭正在中國「高高興興參加上合組織峰會，自然不care這個G7」、蒲亭「正在中國享受浪漫」。
中國網路則出現不少上述G7照片的設計對白。其中包括德國總理梅克爾向川普說：「宴會呢？文藝匯演呢？狗不理呢？看看人家上合，有吃有喝，我們...」，藉此自誇並狠酸G7峰會。（編輯：邱國強/林克倫）1070610