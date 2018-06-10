NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈家扶志工包粽傳愛　粒粒幸福過端午劉冠廷孫可芳合演夫妻衝上國際大獎8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

菲官方證實：中國軍機降落納卯加油

中央社2018/06/10 19:05
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者林行健馬尼拉10日專電）中國軍機不只降落到南海島礁，現在還停到了菲律賓本土。「菲律賓星報」今天報導，有人在納卯國際機場拍到中國空軍IL-76運輸機，馬拉坎南宮官員證實這則報導。

菲律賓星報（Philippine Star）今天引用「菲律賓飛機攝影愛好者群組」（Philippine PlaneSpotters Group）的照片報導，一架IL-76運輸機8日出現在納卯國際機場。

納卯市（Davao）是菲國南部民答那峨島的大城，也是總統杜特蒂的家鄉，目前由杜特蒂的女兒薩拉（Sara Duterte-Carpio）擔任市長。

菲律賓外交部與軍方在第一時間均表示對此無所知悉，但杜特蒂的特別助理克里斯多夫．吳（Christopher Bong Go）今天向媒體證實了這則報導。

克里斯多夫．吳說：「政府相關機構接到了中國要求降落的申請，並予批准。」

他補充，中方降落的目的是補給燃料，菲律賓國防部、外交部、民航署一同確保中方遵守菲國的程序與規定。

克里斯多夫．吳說，如果菲國軍機作出同樣的申請，其他國家也會批准。

一名軍方人員向中央社記者表示，軍機降落加油通常是要有邦交才行，但如果發生緊急事故或是有人道救援的需求，地主國一般也會同意降落加油。

馬拉坎南宮發言人羅奎（Harry Roque）也發表聲明說，根據民航署的紀錄，這架中國軍機打算飛往澳洲的凱恩斯城（Cairns），在納卯市技術性的停留，純粹是為了加油，機員沒有離開航站。

然而，菲國國防歷史學家卡斯托帝歐（JoseAntonio Custodio）在電視節目說，軍方第一時間在狀況外，這令人感到困擾，因為馬尼拉與北京存有南海爭議，而且中國有刺探地主國的前例。

卡斯托帝歐還引述軍方消息說，中國軍機在納卯市停留了數天，遠超過加油所需的時間。

另方面，有網友在社群網站說，中國軍機過去只是降落在南海菲索範圍內的人工島，現在還登堂入室進到了菲律賓本島。（編輯：陳惠珍）1070610

陸媒藉蒲亭與上合峰會 狠酸...金正恩會李顯龍 感謝新加...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan