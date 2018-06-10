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影／彰化教育志工表揚活動　魏明谷籲大家一起來反毒

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/10 19:54
▲彰化縣政府辦理106學年度教育志工表揚活動暨校園反毒大會師，縣長魏明谷表揚教育志工，並呼籲大家一起來反毒。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.10）
▲彰化縣政府辦理106學年度教育志工表揚活動暨校園反毒大會師，縣長魏明谷表揚教育志工，並呼籲大家一起來反毒。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.10）

彰化縣政府為表揚績優教育志工，感謝其辛勞付出，並藉此機會宣誓彰化縣政府反毒決心，辦理106學年度教育志工表揚活動暨校園反毒大會師，南區於10日中午在皇潮鼎宴禮宴會館辦理，彰化縣長魏明谷表揚教育志工，並呼籲大家一起來反毒。


▲彰化縣政府辦理106學年度教育志工表揚活動暨校園反毒大會師，縣長魏明谷表揚教育志工，並呼籲大家一起來反毒。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.10）

各校教育志工平時協助學校工作包羅萬象，包括交通導護、品格教育、閱讀教育、輔導活動、環境整理等，默默付出不求回報，對彰縣教育卓有貢獻。本場次表揚南區(員林市、大村鄉、永靖鄉、田中鎮、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、田尾鄉、溪州鄉、二林鎮、埤頭鄉、竹塘鄉、芳苑鄉、大城鄉) 14鄉鎮市的國民中小學307位績優教育志工，魏明谷期望透過表揚活動，鼓勵社會大眾投入教育志願行列。

彰化縣政府重視教育發展，積極推展教育志願服務，鼓勵熱心公益有志人士貢獻心智，踴躍投入教育志工行列，目前全縣教育志工人數已超過1萬4,000名，在每個校園裡都可以看到教育志工為學子默默付出的身影。


▲彰化縣政府辦理106學年度教育志工表揚活動暨校園反毒大會師，縣長魏明谷表揚教育志工，並呼籲大家一起來反毒。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.10）

彰化縣政府自106年起，在縣內所轄各級學校執行校園擴大尿篩工作，107年度持續辦理，藉由檢測的過程，幫助藥物濫用的孩子們遠離毒害，並透過法律扶助基金會彰化分會、警察局、校外會提供反毒宣導師資，藉由家長會與志工進入學校宣導，強化「校園反毒守門員」能量，建構更全面完整的彰化縣校園新世代反毒。


▲彰化縣政府辦理106學年度教育志工表揚活動暨校園反毒大會師，縣長魏明谷表揚教育志工，並呼籲大家一起來反毒。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.10）

彰化縣校外會特別製作8座「毒品模型辨識櫥窗」，提供縣內各級學校、機關單位進行巡迴陳列，還有陳振吉律師規劃製作的「毒品模型宣導包」以及縣警察局製作的「毒物模型」，讓民眾與學生能夠透過毒品模型辨識新興毒品的型態，提高警覺避免誤食毒品。

【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)
※ 張老師專線：1980
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關鍵字教育志工校園反毒毒品模型辨識櫥窗新興毒品反毒
家扶志工包粽傳愛　粒粒幸福過端午

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